ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В девятнадцатый раз в Санкт-Петербурге при поддержке Минкультуры России пройдет Международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России». В этом году он проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума с 6 по 13 апреля 2017 года.

«Фестиваль «Встречи в России», который многие годы с успехом проводится в Санкт-Петербурге, стал символом дружбы и стремления к единению деятелей культуры России и многих стран ближнего зарубежья, - говорится в приветствии Министра культуры Российской Федерации к участникам смотра. - Каждый год фестиваль знакомит российских зрителей с премьерами русскоязычных театров из разных государств, открывает таланты и обретает новых поклонников».

Владимир Мединский также подчеркнул, что театральный фестиваль стран СНГ и Балтии «имеет уникальную возможность стать отличной стартовой площадкой для централизованного продвижения русской культуры за рубежом, стимуляции развития театральных коллективов и проведения совместных мероприятий».

В программе фестиваля - спектакли ведущих русскоязычных театров стран ближнего зарубежья, в том числе постановки Рижского русского театра имени Михаила Чехова (Латвия), Тбилисского русского драматического театра им. А.С. Грибоедова (Грузия), Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького (Астана, Республика Казахстан), Бишкекского городского драматического театра (Кыргызская Республика), Донецкого академического музыкально-драматического театра, Могилевского областного театра кукол (Республика Беларусь) и других известных театров.