ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 января исполняется 74 года со дня прорыва блокады Ленинграда. В связи с этим в Санкт-Петербурге и области проходят памятные мероприятия.

С 18 по 29 января 2017 года в Большом зале Выставочного центра Союза художников проходит традиционная и в тоже время уникальная выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается».

На выставке представлены произведения разных жанров и тематик, которые объединены между собой одним прошлым — Блокадой Ленинграда. Авторы работ — живые свидетели войны и переломных событий истории Отечества.

Несмотря на то, что подобные выставки давно стали традицией в Союзе художников, как дань памяти коллегам, которые подарили нам мирное небо, каждый год экспозиция совершенно разная.