В Петербурге открывается выставка к 74-ой годовщине со дня прорыва блокады Ленинграда
18.01.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 января исполняется 74 года со дня прорыва блокады Ленинграда. В связи с этим в Санкт-Петербурге и области проходят памятные мероприятия.
С 18 по 29 января 2017 года в Большом зале Выставочного центра Союза художников проходит традиционная и в тоже время уникальная выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается».
На выставке представлены произведения разных жанров и тематик, которые объединены между собой одним прошлым — Блокадой Ленинграда. Авторы работ — живые свидетели войны и переломных событий истории Отечества.
Несмотря на то, что подобные выставки давно стали традицией в Союзе художников, как дань памяти коллегам, которые подарили нам мирное небо, каждый год экспозиция совершенно разная.
С 18 по 29 января 2017 года в Большом зале Выставочного центра Союза художников проходит традиционная и в тоже время уникальная выставка «Подвигу блокадного Ленинграда посвящается».
На выставке представлены произведения разных жанров и тематик, которые объединены между собой одним прошлым — Блокадой Ленинграда. Авторы работ — живые свидетели войны и переломных событий истории Отечества.
Несмотря на то, что подобные выставки давно стали традицией в Союзе художников, как дань памяти коллегам, которые подарили нам мирное небо, каждый год экспозиция совершенно разная.