В Петербурге подвели итоги III российско-польского конкурса Vox Polonica Petropolitana 2017
27.02.2017, 11:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 25 февраля в 19 часов в органном зале римско-католического храма Святого Станислава при полном аншлаге состоялось торжественное награждение и гала – концерт лауреатов III российско-польского органного конкурса Vox Polonica Petropolitana 2017, прошедшего в Санкт-Петербурге с 19 по 25 февраля 2017.
На церемонии присутствовали: генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич, председатель культурно-просветительского общества «Полония» Чеслав Бласик, проректор по научной работе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Наталия Брагинская, настоятель прихода Святого Станислава отец Кшиштоф Пожарский и другие официальные лица.
Главный приз конкурса Санкт-Петербургского культурно-просветительского общества "Полония" и настоятеля прихода Святого Станислава Кшиштофа Пожарского присуждён Йозефу Кратохвилу (Чехия-Польша). Награда - сольный концерт в храме Святого Станислава в рамках IV Международного Рождественского органного фестиваля Adeste Fideles в сезоне 2017-2018.
Решением международного профессионального жюри конкурса определены победители:
Лауреат I степени
Мансур Юсупов (Россия)
Лауреат II степени
Эльнора Гросс (Россия)
Лауреат II степени
Йозеф Кратохвил (Чехия-Польша)
Лауреат III степени
Ольгерд Высоцкий (Польша)
Лауреат III степени
Александра Кульбицкая (Россия)
Дипломант
Эвелина Бахул (Польша)
Конкурс организован римско-католическим приходом Святого Станислава при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и уже хорошо известен в культурной среде Петербурга и за рубежом. Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей.
На церемонии присутствовали: генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Анджей Ходкевич, председатель культурно-просветительского общества «Полония» Чеслав Бласик, проректор по научной работе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Наталия Брагинская, настоятель прихода Святого Станислава отец Кшиштоф Пожарский и другие официальные лица.
Главный приз конкурса Санкт-Петербургского культурно-просветительского общества "Полония" и настоятеля прихода Святого Станислава Кшиштофа Пожарского присуждён Йозефу Кратохвилу (Чехия-Польша). Награда - сольный концерт в храме Святого Станислава в рамках IV Международного Рождественского органного фестиваля Adeste Fideles в сезоне 2017-2018.
Решением международного профессионального жюри конкурса определены победители:
Лауреат I степени
Мансур Юсупов (Россия)
Лауреат II степени
Эльнора Гросс (Россия)
Лауреат II степени
Йозеф Кратохвил (Чехия-Польша)
Лауреат III степени
Ольгерд Высоцкий (Польша)
Лауреат III степени
Александра Кульбицкая (Россия)
Дипломант
Эвелина Бахул (Польша)
Конкурс организован римско-католическим приходом Святого Станислава при участии Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова и уже хорошо известен в культурной среде Петербурга и за рубежом. Главной целью Конкурса является содействие развитию органного искусства, распространение польской органной музыки, поддержка молодых талантливых исполнителей и развитие международных культурных связей.