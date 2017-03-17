В Петербурге пройдёт I фестиваль "Мир искусства"
17.03.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 26 марта по 1 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт Первый Международный фестиваль «Мир искусства». Фестиваль, организуемый Благотворительным фондом «Музыка и современность», будет проводиться под девизом «Контрасты» и включать программы концертов сочинения, как современных авторов, так и композиторов-классиков.
Основные акценты фестиваля: официальное открытие в Малом зале филармонии 27 марта и концерт-закрытие в Эрмитажном театре 31 марта. В Малом зале филармонии слушатели смогут познакомиться с сочинениями Джезуальдо, Брамса, Пуленка, Уствольской и Веселова. В Эрмитажном театре в исполнении Лауреата конкурса им. П.И. Чайковского Олеси Петрова прозвучит премьера вокального цикла «Русская тетрадь» В. Гаврилина в версии для голоса и двух фортепиано. В этом же концерте ансамблем «ПетрРоДуэт» будут представлены первые исполнения ряда фортепианных опусов из архива выдающегося композитора.
В Шереметевском дворце - Музее музыки 30 марта состоится концерт из произведений композиторов Швейцарии, России и Финляндии при участии струнного трио «Giya» (Швейцария), а в музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова 28 марта - органный вечер Марины Воиновой (Москва).
Музыка молодых композиторов России и ближнего зарубежья прозвучит в камерном зале Санкт-Петербургской консерватории (29 марта).
1 апреля в музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова со своим творчеством познакомят юные композиторы Финляндии и России. В арт-отеле «Рахманинов» 26 марта навстречу фестивалю состоится открытие выставки современной графики и презентация альманаха «Мир искусства», который пришедшие смогут получить.
Вход на концерты фестиваля свободный.
Программа фестиваля
Воскресенье 26 марта
17.00.
Арт-отель «Рахманинов» (Казанская ул., 5)
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКИ
Презентация альманаха «Мир искусства»
Понедельник 27 марта
13.30.
Санкт-Петербургская консерватория. Камерный зал (кл. 537)
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА ШВЕЙЦАРИИ
Хайнц Холлигер – Клаус Хубер – Михаэл Ярэл – Беат Фуррер
Лекция и мастер-класс композитора, гитариста и педагога
Николя фон Риттер-Захони (Лозанна, Швейцария)
при участии Трио «Gïa» (Швейцария):
Жан-Батист Пойяр (скрипка), Флоран Грюфель (альт), Эльза Дорбат (виолончель)
19.00.
Малый зал филармонии
КОНТРАСТЫ
Джезуальдо ди Веноза Два мадригала. Версия для органа Ивана Тереханова
Галина Уствольская Соната №3 для фортепиано
Настасья Хрущева «Трио памяти невеликого художника» для скрипки, виолончели и фортепиано
Вадим Веселов «Навстречу вешнему расцвету». Вокальный цикл на стихи Александра Блока
Франсис Пуленк Из цикла «Бретонские песни» на стихи Макса Жакоба: «Бретонская песня», «Колыбельная»
Иоганнес Брамс «Четыре строгих напева» для голоса и фортепиано.
Исполнители: Анна Смирнова (меццо-сопрано), Олег Малов (фортепиано), Анастасия Рогалева (фортепиано), Настасья Хрущева (фортепиано), Иван Тереханов (орган), Артур Зобнин (скрипка), Алексей Говоров (виолончель)
Вторник 28 марта
19.00.
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
МАРИНА ВОИНОВА (Москва)
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ОРГАНА
В программе Иоганн-Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Николай Римский-Корсаков, Оскар Мериканто, Марина Воинова
В концерте принимает участие Дарья Шкурлятьева (виолончель)
Среда 29 марта
14.30.
Санкт-Петербургская консерватория. Камерный зал (кл. 537)
КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ –
Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ереван
Иван Чекоданов Четыре пьесы для фортепиано
Иван Гостев (Москва) Ариозо возлюбленной из оперы «Данко»
Дарья Ярошенко Вариации для фортепиано
Кристина Бибикова. Три песни на стихи А. Ахматовой
Алина Медведева Соната для фортепиано. 1-я часть - «Бегство»
Пётр Иванов Вариации для флейты и фортепиано
Сергей Леонов Соната для фортепиано h-moll, 2-я часть
Игорь Жоховский (Нижний Новгород) Канцона для 2-х гобоев
Валерия Финкельштейн Соната для фортепиано
Ваагн Варданян (Ереван) «Remembrance Pastorale» для бас-кларнета и фортепиано в 4 руки
Концерт ведёт Ирина Созинова
Исполнители: Степанида Шевченко (сопрано), Александра Бандуренко (сопрано), Алексей Ужегов (флейта), Мария Ржевская (гобой), Юн Су Хван (гобой), Александр Осколков (бас-кларнет), Иван Чекоданов, Дарья Ярошенко, Кристина Бибикова, Алина Медведева, Пётр Иванов, Сергей Леонов, Валерия Финкельштейн, Александр Скрипко (фортепиано)
Четверг 30 марта
19.00.
Шереметевский дворец – Музей музыки
КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Микка Каллио (Финляндия) Три вальса в четырех частях для двух фортепиано
Александр Скрипко «Три песни Урсулы Ле Гуин»: 1. «Дитя на берегу» 2. «Утонувшая девушка» 3. «Лорелея - Генриху Гейне»
Анастасия Шестерикова (Нижний Новгород) Sempre adagio и Allegro molto для фортепиано
Сергей Осколков мл. Соната для саксофона и фортепиано (версия для кларнета и фортепиано)
Николя фон Риттер-Захони (Швейцария) «Свет и туман»
Фридолин Зихер Resonet In Laudibus (транскрипция для струнного трио)
Людвиг Зенфль Фантазия для трио
Клаус Хубер «Плуг поэта»
Артюр Онеггер Павана для виолончели соло
Игорь Стравинский Элегия для альта соло
Франк Мартин Струнное трио
Исполнители: Трио «Gïa» (Швейцария) - Жан-Батист Пойяр (скрипка), Флоран Грюфель (альт), Эльза Дорбат (виолончель); Наталия Басистая (сопрано), Екатерина Курдюкова (фортепиано), Артур Церр (фортепиано), Сергей Осколков мл. (фортепиано), Анастасия Шестерикова (фортепиано), Александр Скрипко (фортепиано), Александр Осколков (кларнет)
Пятница 31 марта
19.00.
Эрмитажный театр
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАВРИЛИН
«Русская тетрадь» (версия для голоса и двух фортепиано Игоря Рогалева). Слова народные
«Двенадцать характерных пьес на одну тему» и Шесть прелюдий (версии для двух фортепиано Игоря Рогалева)
Исполнители: Олеся Петрова (меццо-сопрано),
Фортепианный ансамбль «ПетРоДуэт» - Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров
Суббота 1 апреля
16.00.
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Концерт юных композиторов Финляндии и России
Основные акценты фестиваля: официальное открытие в Малом зале филармонии 27 марта и концерт-закрытие в Эрмитажном театре 31 марта. В Малом зале филармонии слушатели смогут познакомиться с сочинениями Джезуальдо, Брамса, Пуленка, Уствольской и Веселова. В Эрмитажном театре в исполнении Лауреата конкурса им. П.И. Чайковского Олеси Петрова прозвучит премьера вокального цикла «Русская тетрадь» В. Гаврилина в версии для голоса и двух фортепиано. В этом же концерте ансамблем «ПетрРоДуэт» будут представлены первые исполнения ряда фортепианных опусов из архива выдающегося композитора.
В Шереметевском дворце - Музее музыки 30 марта состоится концерт из произведений композиторов Швейцарии, России и Финляндии при участии струнного трио «Giya» (Швейцария), а в музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова 28 марта - органный вечер Марины Воиновой (Москва).
Музыка молодых композиторов России и ближнего зарубежья прозвучит в камерном зале Санкт-Петербургской консерватории (29 марта).
1 апреля в музее-квартире Н. А. Римского-Корсакова со своим творчеством познакомят юные композиторы Финляндии и России. В арт-отеле «Рахманинов» 26 марта навстречу фестивалю состоится открытие выставки современной графики и презентация альманаха «Мир искусства», который пришедшие смогут получить.
Вход на концерты фестиваля свободный.
Программа фестиваля
Воскресенье 26 марта
17.00.
Арт-отель «Рахманинов» (Казанская ул., 5)
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОВРЕМЕННОЙ ГРАФИКИ
Презентация альманаха «Мир искусства»
Понедельник 27 марта
13.30.
Санкт-Петербургская консерватория. Камерный зал (кл. 537)
СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА ШВЕЙЦАРИИ
Хайнц Холлигер – Клаус Хубер – Михаэл Ярэл – Беат Фуррер
Лекция и мастер-класс композитора, гитариста и педагога
Николя фон Риттер-Захони (Лозанна, Швейцария)
при участии Трио «Gïa» (Швейцария):
Жан-Батист Пойяр (скрипка), Флоран Грюфель (альт), Эльза Дорбат (виолончель)
19.00.
Малый зал филармонии
КОНТРАСТЫ
Джезуальдо ди Веноза Два мадригала. Версия для органа Ивана Тереханова
Галина Уствольская Соната №3 для фортепиано
Настасья Хрущева «Трио памяти невеликого художника» для скрипки, виолончели и фортепиано
Вадим Веселов «Навстречу вешнему расцвету». Вокальный цикл на стихи Александра Блока
Франсис Пуленк Из цикла «Бретонские песни» на стихи Макса Жакоба: «Бретонская песня», «Колыбельная»
Иоганнес Брамс «Четыре строгих напева» для голоса и фортепиано.
Исполнители: Анна Смирнова (меццо-сопрано), Олег Малов (фортепиано), Анастасия Рогалева (фортепиано), Настасья Хрущева (фортепиано), Иван Тереханов (орган), Артур Зобнин (скрипка), Алексей Говоров (виолончель)
Вторник 28 марта
19.00.
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
МАРИНА ВОИНОВА (Москва)
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ОРГАНА
В программе Иоганн-Себастьян Бах, Антонио Вивальди, Николай Римский-Корсаков, Оскар Мериканто, Марина Воинова
В концерте принимает участие Дарья Шкурлятьева (виолончель)
Среда 29 марта
14.30.
Санкт-Петербургская консерватория. Камерный зал (кл. 537)
КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ –
Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ереван
Иван Чекоданов Четыре пьесы для фортепиано
Иван Гостев (Москва) Ариозо возлюбленной из оперы «Данко»
Дарья Ярошенко Вариации для фортепиано
Кристина Бибикова. Три песни на стихи А. Ахматовой
Алина Медведева Соната для фортепиано. 1-я часть - «Бегство»
Пётр Иванов Вариации для флейты и фортепиано
Сергей Леонов Соната для фортепиано h-moll, 2-я часть
Игорь Жоховский (Нижний Новгород) Канцона для 2-х гобоев
Валерия Финкельштейн Соната для фортепиано
Ваагн Варданян (Ереван) «Remembrance Pastorale» для бас-кларнета и фортепиано в 4 руки
Концерт ведёт Ирина Созинова
Исполнители: Степанида Шевченко (сопрано), Александра Бандуренко (сопрано), Алексей Ужегов (флейта), Мария Ржевская (гобой), Юн Су Хван (гобой), Александр Осколков (бас-кларнет), Иван Чекоданов, Дарья Ярошенко, Кристина Бибикова, Алина Медведева, Пётр Иванов, Сергей Леонов, Валерия Финкельштейн, Александр Скрипко (фортепиано)
Четверг 30 марта
19.00.
Шереметевский дворец – Музей музыки
КОНЦЕРТ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ
Микка Каллио (Финляндия) Три вальса в четырех частях для двух фортепиано
Александр Скрипко «Три песни Урсулы Ле Гуин»: 1. «Дитя на берегу» 2. «Утонувшая девушка» 3. «Лорелея - Генриху Гейне»
Анастасия Шестерикова (Нижний Новгород) Sempre adagio и Allegro molto для фортепиано
Сергей Осколков мл. Соната для саксофона и фортепиано (версия для кларнета и фортепиано)
Николя фон Риттер-Захони (Швейцария) «Свет и туман»
Фридолин Зихер Resonet In Laudibus (транскрипция для струнного трио)
Людвиг Зенфль Фантазия для трио
Клаус Хубер «Плуг поэта»
Артюр Онеггер Павана для виолончели соло
Игорь Стравинский Элегия для альта соло
Франк Мартин Струнное трио
Исполнители: Трио «Gïa» (Швейцария) - Жан-Батист Пойяр (скрипка), Флоран Грюфель (альт), Эльза Дорбат (виолончель); Наталия Басистая (сопрано), Екатерина Курдюкова (фортепиано), Артур Церр (фортепиано), Сергей Осколков мл. (фортепиано), Анастасия Шестерикова (фортепиано), Александр Скрипко (фортепиано), Александр Осколков (кларнет)
Пятница 31 марта
19.00.
Эрмитажный театр
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ ГАВРИЛИН
«Русская тетрадь» (версия для голоса и двух фортепиано Игоря Рогалева). Слова народные
«Двенадцать характерных пьес на одну тему» и Шесть прелюдий (версии для двух фортепиано Игоря Рогалева)
Исполнители: Олеся Петрова (меццо-сопрано),
Фортепианный ансамбль «ПетРоДуэт» - Анастасия Рогалева и Дмитрий Петров
Суббота 1 апреля
16.00.
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Концерт юных композиторов Финляндии и России