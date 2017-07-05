В Петербурге пройдёт XV Международный фестиваль хорового искусства "Поющий мир"
05.07.2017, 16:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 4 по 9 августа 2017 года в Санкт-Петербурге пройдёт XV Международный фестиваль хорового искусства "Поющий мир" и XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей имени Юрия Фалика.
Центр международного сотрудничества в области культуры "Интер Аспект" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной Академической Капеллы и Союза Композиторов Санкт-Петербурга проводят 15-тый юбилейный "Поющий мир", в этом году фестиваль пройдёт под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Фестиваль "Поющий мир" за 15 лет своего существования стал одной из музыкальных традиций петербургского лета и ежегодно собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлечённых одним из самых прекрасных искусств.
В этом году фестиваль принимает 43 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из Греции, Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Франции, Хорватии, Эстонии, а Российскую Федерацию представляют коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа, Губкина (Белгородская обл.), Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Симферополя, Твери, Ярославля, с. Елыкаево (Кемеровская обл.), п. Игра (Удмуртская Республика), с. Селты (Удмуртская Республика) и, конечно, Санкт-Петербурга.
На неделю зрители окунутся в атмосферу праздника хоровой музыки. Ежедневно в концертных залах и соборах Санкт-Петербурга будут проходить концерты, которые могут свободно посещать жители и гости города. За 6 дней состоится 17 (!) концертов хоровой музыки.
Торжественное Открытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла (Невский пр. 22/24) 4 августа в 18.00.
5 августа в 19.00 в Концертном зале "Яани Кирик" состоится ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ, в котором прозвучат сочинения В. Соловьёва-Седова, А. Петрова, В. Гаврилина, Ю. Фалика, Я. Дубравина, И. Корнелюка, С. Екимова, В. Полякова и многих других. В этом вечере примет участие Муниципальный Камерный хор "Нижний Новгород", главный дирижёр Иван Стольников, который исполнит большую программу произведений Президента нашего фестиваля, Народного артиста России, композитора Якова Дубравина.
6 августа в 13.00 в Российском Этнографическом музее состоится традиционный концерт народной музыки, где коллективы из Китая, Франции, Хорватии и Латвии исполнят национальную музыку своих стран и народов, а на следующий день 7 августа в 14.00 в Казанском Кафедральном соборе традиционно пройдёт концерт РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ.
С 6 по 8 августа в рамках фестиваля состоится XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей "Поющий мир" имени Юрия Фалика. В этом году состязания пройдут в 11 номинациях, а в самом конкурсе примут участие около 40 коллективов! В состав Международного жюри конкурса войдут представители России, Хорватии, Литвы и Словакии. А бессменным председателем жюри в 13-й раз станет Народный артист России, профессор Валерий Успенский. Первый тур пройдёт 6 и 7 августа в концертном зале Детской школы искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), а победители конкурса из каждой номинации будут участвовать в Розыгрыше Гран-при 8 августа в 19.00 в Государственной академической Капелле, а также в этом концерте выступят лауреаты конкурса.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных хоровых дирижёров, композиторов и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля, что подчёркивает основную идею "Поющего мира" — совместные выступления профессионалов и любителей, исполнение музыки всех стилей и направлений на разных языках мира, обмен опытом, вокальным мастерством и хоровым репертуаром.
Закрытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится 9 августа в 18.00 в Государственной академической Капелле.
Центр международного сотрудничества в области культуры "Интер Аспект" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, Государственной Академической Капеллы и Союза Композиторов Санкт-Петербурга проводят 15-тый юбилейный "Поющий мир", в этом году фестиваль пройдёт под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Фестиваль "Поющий мир" за 15 лет своего существования стал одной из музыкальных традиций петербургского лета и ежегодно собирает более 3000 профессионалов и любителей хорового пения из разных стран мира, искренне увлечённых одним из самых прекрасных искусств.
В этом году фестиваль принимает 43 хоровых коллектива и вокальных ансамбля из Греции, Израиля, Китая, Латвии, Литвы, Румынии, Турции, Франции, Хорватии, Эстонии, а Российскую Федерацию представляют коллективы из Москвы, Великого Новгорода, Владивостока, Воронежа, Губкина (Белгородская обл.), Ижевска, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Симферополя, Твери, Ярославля, с. Елыкаево (Кемеровская обл.), п. Игра (Удмуртская Республика), с. Селты (Удмуртская Республика) и, конечно, Санкт-Петербурга.
На неделю зрители окунутся в атмосферу праздника хоровой музыки. Ежедневно в концертных залах и соборах Санкт-Петербурга будут проходить концерты, которые могут свободно посещать жители и гости города. За 6 дней состоится 17 (!) концертов хоровой музыки.
Торжественное Открытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится в Кафедральном соборе святых Петра и Павла (Невский пр. 22/24) 4 августа в 18.00.
5 августа в 19.00 в Концертном зале "Яани Кирик" состоится ВЕЧЕР МУЗЫКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ КОМПОЗИТОРОВ, в котором прозвучат сочинения В. Соловьёва-Седова, А. Петрова, В. Гаврилина, Ю. Фалика, Я. Дубравина, И. Корнелюка, С. Екимова, В. Полякова и многих других. В этом вечере примет участие Муниципальный Камерный хор "Нижний Новгород", главный дирижёр Иван Стольников, который исполнит большую программу произведений Президента нашего фестиваля, Народного артиста России, композитора Якова Дубравина.
6 августа в 13.00 в Российском Этнографическом музее состоится традиционный концерт народной музыки, где коллективы из Китая, Франции, Хорватии и Латвии исполнят национальную музыку своих стран и народов, а на следующий день 7 августа в 14.00 в Казанском Кафедральном соборе традиционно пройдёт концерт РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ.
С 6 по 8 августа в рамках фестиваля состоится XIII Международный конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей "Поющий мир" имени Юрия Фалика. В этом году состязания пройдут в 11 номинациях, а в самом конкурсе примут участие около 40 коллективов! В состав Международного жюри конкурса войдут представители России, Хорватии, Литвы и Словакии. А бессменным председателем жюри в 13-й раз станет Народный артист России, профессор Валерий Успенский. Первый тур пройдёт 6 и 7 августа в концертном зале Детской школы искусств № 4 (ул. Бухарестская, 35), а победители конкурса из каждой номинации будут участвовать в Розыгрыше Гран-при 8 августа в 19.00 в Государственной академической Капелле, а также в этом концерте выступят лауреаты конкурса.
В рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных хоровых дирижёров, композиторов и членов жюри конкурса со сводными хорами участников фестиваля, что подчёркивает основную идею "Поющего мира" — совместные выступления профессионалов и любителей, исполнение музыки всех стилей и направлений на разных языках мира, обмен опытом, вокальным мастерством и хоровым репертуаром.
Закрытие фестиваля и Гала-концерт участников состоится 9 августа в 18.00 в Государственной академической Капелле.
Источник: Концертный зал "Яани Кирик"