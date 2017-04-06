В Петербурге впервые пройдёт Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов им. Георга Отса
06.04.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле 2017 года в Петербурге впервые пройдёт Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса. Уникальность этого события состоит в том, что подобного фестиваля-конкурса ещё не было в истории международных вокальных состязаний. Имя, которое носит этот конкурс, принадлежит выдающемуся певцу, настоящей звезде мировой оперной сцены – Георгу Отсу: уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений слушателей. Поэтому фестиваль-конкурс его имени проводится именно в эстонском концертном зале "Яани Кирик" в Петербурге.
Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир публики, при всей своей многогранности, Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врождённой естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
В составе жюри конкурса - ведущие музыканты, театральные деятели, продюсеры и преподаватели.
Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет из всех стран мира. Призовой фонд: Гран-При – 5000 евро, 1 премия - 3000 евро, 2 премия - 1500 евро, 3 премия - 1000 евро. Также предусмотрены Специальные призы, дающие возможность лауреату принять участие в концертах и концертных турне.
Конкурсные прослушивания проводятся в три тура в концертном зале "Яани Кирик": 1 и 2-й туры – в сопровождении фортепиано, 3-й тур – в сопровождении оркестра.
В дни фестиваля-конкурса участников и петербургских меломанов ждёт насыщенная программа: помимо конкурсных прослушиваний состоятся мастер-классы членов жюри, концерты ведущих музыкантов мира, круглые столы и встречи с членами жюри и ведущими специалистами в области музыки, и, конечно, гала-концерты лауреатов конкурса.
Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир публики, при всей своей многогранности, Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врождённой естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
В составе жюри конкурса - ведущие музыканты, театральные деятели, продюсеры и преподаватели.
Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет из всех стран мира. Призовой фонд: Гран-При – 5000 евро, 1 премия - 3000 евро, 2 премия - 1500 евро, 3 премия - 1000 евро. Также предусмотрены Специальные призы, дающие возможность лауреату принять участие в концертах и концертных турне.
Конкурсные прослушивания проводятся в три тура в концертном зале "Яани Кирик": 1 и 2-й туры – в сопровождении фортепиано, 3-й тур – в сопровождении оркестра.
В дни фестиваля-конкурса участников и петербургских меломанов ждёт насыщенная программа: помимо конкурсных прослушиваний состоятся мастер-классы членов жюри, концерты ведущих музыкантов мира, круглые столы и встречи с членами жюри и ведущими специалистами в области музыки, и, конечно, гала-концерты лауреатов конкурса.