В Петербурге впервые пройдёт Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса
26.06.2017, 16:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В июле 2017 года в Петербурге впервые пройдет Международный музыкальный фестиваль-конкурс вокалистов имени Георга Отса. Уникальность этого события состоит в том, что подобного фестиваля-конкурса ещё не было в истории международных вокальных состязаний. Имя, которое носит этот конкурс, принадлежит выдающемуся певцу, настоящей звезде мировой оперной сцены – Георгу Отсу: уроженец Петербурга, но житель Эстонии, Отс стал культурной иконой для нескольких поколений слушателей. Поэтому фестиваль-конкурс его имени проводится именно в эстонском концертном зале «Яани Кирик» в Петербурге.
Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир публики, при всей своей многогранности, Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врожденной естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
Жюри конкурса: председатель - Каран Армстронг – сопрано (США/Германия), Ольга Капанина – кастинг-директор оперы Большого театра России (Россия), Лука Тарджетти – агентство «InArt Management» (Италия), Алекс Григорев – агентство «TACT Management» (Германия), Андрей Дьяков – оперное агентство «Doskal&Diakov – International Opera Management» (Германия), Юри Альпертен – дирижер театра «Национальная опера «Эстония» (Эстония), Наталья Дудик – концертмейстер Михайловского театра (Россия).
Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет из всех стран мира. Призовой фонд: Гран-При – 5000 евро, 1 премия - 3000 евро, 2 премия - 1500 евро, 3 премия - 1000 евро. Также предусмотрены Специальные призы, дающие возможность лауреату принять участие в концертах и концертных турне.
Конкурсные прослушивания проводятся в три тура в концертном зале «Яани Кирик»: 1 и 2-й туры – в сопровождении фортепиано, 3-й тур – в сопровождении оркестра.
В дни фестиваля-конкурса участников и петербургских меломанов ждет насыщенная программа: помимо конкурсных прослушиваний состоятся мастер-классы членов жюри, концерты ведущих музыкантов мира, круглые столы и встречи с членами жюри и ведущими специалистами в области музыки, и, конечно, гала-концерты лауреатов конкурса.
Человек-легенда, обладатель прекрасного, бархатного баритона, проникающего прямо в душу, Георг Отс был одинаково хорош и в опере, и в оперетте, и на концертной эстраде. Кумир публики, при всей своей многогранности, Отс был поразительно цельным художником, с какой-то врожденной естественностью он переходил из одного жанра в другой, всегда оставаясь самим собой.
Жюри конкурса: председатель - Каран Армстронг – сопрано (США/Германия), Ольга Капанина – кастинг-директор оперы Большого театра России (Россия), Лука Тарджетти – агентство «InArt Management» (Италия), Алекс Григорев – агентство «TACT Management» (Германия), Андрей Дьяков – оперное агентство «Doskal&Diakov – International Opera Management» (Германия), Юри Альпертен – дирижер театра «Национальная опера «Эстония» (Эстония), Наталья Дудик – концертмейстер Михайловского театра (Россия).
Участвовать в конкурсе могут вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет из всех стран мира. Призовой фонд: Гран-При – 5000 евро, 1 премия - 3000 евро, 2 премия - 1500 евро, 3 премия - 1000 евро. Также предусмотрены Специальные призы, дающие возможность лауреату принять участие в концертах и концертных турне.
Конкурсные прослушивания проводятся в три тура в концертном зале «Яани Кирик»: 1 и 2-й туры – в сопровождении фортепиано, 3-й тур – в сопровождении оркестра.
В дни фестиваля-конкурса участников и петербургских меломанов ждет насыщенная программа: помимо конкурсных прослушиваний состоятся мастер-классы членов жюри, концерты ведущих музыкантов мира, круглые столы и встречи с членами жюри и ведущими специалистами в области музыки, и, конечно, гала-концерты лауреатов конкурса.