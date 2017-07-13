ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Петербурге завершились съёмки фильма «Первые», который снимается при участии киностудии «Ленфильм» и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Режиссёр проекта - Дмитрий Суворов. В фильме снимались актёры Евгений Ткачук, Алина Ланина, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост и Александр Дьяченко.



«Первые» – историческая драма по мотивам пьесы Владимира Фёдорова «Созвездие Марии». В основе сюжета — рассказ о самоотверженных патриотах, первооткрывателях и путешественниках, Василии и Татьяне Прончищевых, и Семене Челюскине. Именно они 280 лет назад начали своё путешествие в составе Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, под началом Витуса Беринга, на дубель-шлюпке «Якуцкъ» из города Якутска по реке Лене в море Лаптевых.



Съёмки фильма проходили в Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на Риеккалансаари – крупнейшем острове Ладожского озера. Последние съёмочные дни состоялись в Петербурге и Ленинградской области – в Кронштадте и Зеленогорске.



Специально для картины на петрозаводской верфи «Варяг» была построена копия дубель-шлюпки «Якуцкъ», парусно-гребного судна, входившего в отряд Великой Северной экспедиции. Точная копия парусно-гребного судна воссоздана по сохранившимся чертежам XVIII века.



«Съёмки, конечно, были сложными, но при этом увлекательными. Мы не только ходили под парусами, но и гоняли на собачьих упряжках, ходили по колено в сугробах, в метель… Было здорово, такое запоминается на всю жизнь», – сказал исполнитель главной роли Евгений Ткачук.