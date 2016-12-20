В Петербургской филармонии состоится концерт, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста
20.12.2016, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 24 января в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится концерт, посвящённый Международному дню памяти жертв Холокоста. Концерт пройдёт при поддержке II Международного скрипичного фестиваля и при содействии Фонда поддержки музыкального образования.
В концерте примут участие всемирно известные исполнители: Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Юлиан Милкис, а также юный скрипач Александр Кулицкий и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Владимира Альтшулера.
День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно в конце января, в годовщину освобождения Освенцима в 1945-м. Стержнем концерта станет Дневник Маши Рольникайте, фрагменты из которого исполнит Чулпан Хаматова. Это записи, сделанные девочкой-подростком: как Таня Савичева в блокадном Ленинграде, Маша Рольникайте потеряла всех близких в Вильнюсском гетто, а потом, подобно Анне Франк, вела дневник в лагере смерти. В отличие от других, Маше Рольникайте удалось выжить. Символично, что её дневник прозвучит со сцены именно в Петербурге, где она прожила большую часть жизни и где в 1964 году в журнале «Звезда» дневник был впервые опубликован на русском языке.
Знаменитый кларнетист, рыцарь Мальтийского ордена Юлиан Милкис, совмещает в своём творчестве как классическое, так и джазовое исполнительство, – единственный ученик короля свинга Бенни Гудмена. В память о жертвах Холокоста Милкис сыграет «Ночные молитвы» для кларнета, струнного оркестра и магнитофонной ленты Гии Канчели ‒ они основаны на библейских псалмах, единых для еврейской и христианской религий. Полина Осетинская исполнит пьесы из «Детского альбома» Чайковского, а с «Легендой» Венявского выступит необыкновенный мальчик, девятилетний скрипач-виртуоз Александр Кулицкий. Концерт увенчает написанная на окончание Великой Отечественной Войны, 9-я симфония Шостаковича в трактовке Владимира Альтшулера. Симфонии Шостаковича Гия Канчели назвал музыкальным аналогом «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына.
Драматургию концерта создаёт Валерий Галендеев, известный театральный педагог, режиссёр, сподвижник Льва Додина в Малом драматическом театре. Автор световой партитуры – выдающийся художник по свету, многократный лауреат «Золотой маски» Глеб Фильштинский.
Концерт «Жёлтые звёзды» 24-го января ‒ уже второй концерт такого формата. В январе 2016-го года на сцене Большого зала выступили Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Полина Осетинская. Ксения Раппопорт исполнила фрагмент из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а под управлением Владимира Альтшулера прозвучал концерт для оркестра Исаака Шварца «Жёлтые звёзды». Это произведение, посвящённое Холокосту, дало название самому явлению ежегодных концертов памяти. Новые «Жёлтые звёзды» закрепляют эту традицию, которая особенно важна для Петербурга – города, пережившего Блокаду.
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКРИПИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Санкт-Петербург
violinfest.ru
Большой зал
Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича
24 января 2017 года
«ЖЁЛТЫЕ ЗВЁЗДЫ»
к Международному дню памяти жертв Холокоста
Солисты:
Чулпан ХАМАТОВА (чтец) Полина ОСЕТИНСКАЯ (фортепиано)
Александр КУЛИЦКИЙ (скрипка) Юлиан МИЛКИС (кларнет)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Санкт-Петербургской филармонии
Дирижёр - Владимир АЛЬТШУЛЕР
Режиссёр - Валерий ГАЛЕНДЕЕВ
Художник по свету - Глеб ФИЛЬШТИНСКИЙ
В концерте примут участие всемирно известные исполнители: Чулпан Хаматова, Полина Осетинская, Юлиан Милкис, а также юный скрипач Александр Кулицкий и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Владимира Альтшулера.
День памяти жертв Холокоста отмечается ежегодно в конце января, в годовщину освобождения Освенцима в 1945-м. Стержнем концерта станет Дневник Маши Рольникайте, фрагменты из которого исполнит Чулпан Хаматова. Это записи, сделанные девочкой-подростком: как Таня Савичева в блокадном Ленинграде, Маша Рольникайте потеряла всех близких в Вильнюсском гетто, а потом, подобно Анне Франк, вела дневник в лагере смерти. В отличие от других, Маше Рольникайте удалось выжить. Символично, что её дневник прозвучит со сцены именно в Петербурге, где она прожила большую часть жизни и где в 1964 году в журнале «Звезда» дневник был впервые опубликован на русском языке.
Знаменитый кларнетист, рыцарь Мальтийского ордена Юлиан Милкис, совмещает в своём творчестве как классическое, так и джазовое исполнительство, – единственный ученик короля свинга Бенни Гудмена. В память о жертвах Холокоста Милкис сыграет «Ночные молитвы» для кларнета, струнного оркестра и магнитофонной ленты Гии Канчели ‒ они основаны на библейских псалмах, единых для еврейской и христианской религий. Полина Осетинская исполнит пьесы из «Детского альбома» Чайковского, а с «Легендой» Венявского выступит необыкновенный мальчик, девятилетний скрипач-виртуоз Александр Кулицкий. Концерт увенчает написанная на окончание Великой Отечественной Войны, 9-я симфония Шостаковича в трактовке Владимира Альтшулера. Симфонии Шостаковича Гия Канчели назвал музыкальным аналогом «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына.
Драматургию концерта создаёт Валерий Галендеев, известный театральный педагог, режиссёр, сподвижник Льва Додина в Малом драматическом театре. Автор световой партитуры – выдающийся художник по свету, многократный лауреат «Золотой маски» Глеб Фильштинский.
Концерт «Жёлтые звёзды» 24-го января ‒ уже второй концерт такого формата. В январе 2016-го года на сцене Большого зала выступили Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Полина Осетинская. Ксения Раппопорт исполнила фрагмент из романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», а под управлением Владимира Альтшулера прозвучал концерт для оркестра Исаака Шварца «Жёлтые звёзды». Это произведение, посвящённое Холокосту, дало название самому явлению ежегодных концертов памяти. Новые «Жёлтые звёзды» закрепляют эту традицию, которая особенно важна для Петербурга – города, пережившего Блокаду.
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКРИПИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Санкт-Петербург
violinfest.ru
Большой зал
Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д.Шостаковича
24 января 2017 года
«ЖЁЛТЫЕ ЗВЁЗДЫ»
к Международному дню памяти жертв Холокоста
Солисты:
Чулпан ХАМАТОВА (чтец) Полина ОСЕТИНСКАЯ (фортепиано)
Александр КУЛИЦКИЙ (скрипка) Юлиан МИЛКИС (кларнет)
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР
Санкт-Петербургской филармонии
Дирижёр - Владимир АЛЬТШУЛЕР
Режиссёр - Валерий ГАЛЕНДЕЕВ
Художник по свету - Глеб ФИЛЬШТИНСКИЙ