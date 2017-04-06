В Петербургской филармонии в рамках IV Транссиба состоится концерт Красноярского академического симфонического оркестра
06.04.2017, 14:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 апреля в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича в рамках IV Транссибирского арт-фестиваля состоится концерт Красноярского академического симфонического оркестра, отмечающего в этом году 40-летний юбилей.
3 апреля завершила свою работу основная часть Фестиваля, традиционно проходящая в Новосибирске. 7 апреля состоится концерт-закрытие фестивальной программы в Красноярске, занимающем второе по важности место в маршруте музыкального Транссиба. Уже на следующий день, 8 апреля музыканты Красноярского академического симфонического оркестра выйдут на сцену Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, открывая турне, посвящённое 40-летию коллектива.
В юбилейном концерте оркестр под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Владимира Ланде исполнит увертюру к Бетховена "Эгмонт", Симфонию № 3 Брамса и Концерт № 2 для скрипки с оркестром Прокофьева. Сольную партию в прокофьевском опусе исполнит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
"С самого начала Красноярск – одна из самых главных остановок Транссиба в нашем музыкальном путешествии. Без Красноярска и его симфонического оркестра я уже не представляю этот фестиваль, – признался Вадим Репин. – Также я очень рад, что нам удалось организовать концерт Красноярского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге. Оркестр с каждым разом потрясает и своим развитием, и отношением к музыке. Кроме того, в этом году коллектив отмечает своё 40-летие, поэтому я с радостью принимаю участие в программе".
Впервые маршрут Транссибирского арт-фестиваля прошёл через северную столицу в 2016 году. Программа с участием Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичюса в Концертном зале Мариинского театра послужила прологом к основным событиям III Транссиба. Концерт 8 апреля в Санкт-Петербургской филармонии, на сцену которой фестиваль выходит впервые, открывает масштабную коду форума: в течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
IV Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучит в период с 15 марта по 3 апреля. В 2017 году Фестиваль посвящён 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Также в рамках Фестиваля состоятся концерты, посвящённые 80-летию Новосибирской филармонии, 60-летию Новосибирской консерватории, 40-летию Красноярского академического симфонического оркестра.
3 апреля завершила свою работу основная часть Фестиваля, традиционно проходящая в Новосибирске. 7 апреля состоится концерт-закрытие фестивальной программы в Красноярске, занимающем второе по важности место в маршруте музыкального Транссиба. Уже на следующий день, 8 апреля музыканты Красноярского академического симфонического оркестра выйдут на сцену Большого зала Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, открывая турне, посвящённое 40-летию коллектива.
В юбилейном концерте оркестр под управлением главного дирижёра и художественного руководителя Владимира Ланде исполнит увертюру к Бетховена "Эгмонт", Симфонию № 3 Брамса и Концерт № 2 для скрипки с оркестром Прокофьева. Сольную партию в прокофьевском опусе исполнит художественный руководитель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин.
"С самого начала Красноярск – одна из самых главных остановок Транссиба в нашем музыкальном путешествии. Без Красноярска и его симфонического оркестра я уже не представляю этот фестиваль, – признался Вадим Репин. – Также я очень рад, что нам удалось организовать концерт Красноярского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге. Оркестр с каждым разом потрясает и своим развитием, и отношением к музыке. Кроме того, в этом году коллектив отмечает своё 40-летие, поэтому я с радостью принимаю участие в программе".
Впервые маршрут Транссибирского арт-фестиваля прошёл через северную столицу в 2016 году. Программа с участием Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением Гинтараса Ринкявичюса в Концертном зале Мариинского театра послужила прологом к основным событиям III Транссиба. Концерт 8 апреля в Санкт-Петербургской филармонии, на сцену которой фестиваль выходит впервые, открывает масштабную коду форума: в течение ближайшего месяца в рамках IV Транссибирского пройдут концерты в Самаре, Брюсселе, Тобольске, Тюмени. В сентябре и октябре под эгидой Фестиваля запланированы концерты в Японии.
IV Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый выдающимся российским музыкантом Вадимом Репиным, пройдёт с марта по октябрь 2017 года. Российский концертный кластер прозвучит в период с 15 марта по 3 апреля. В 2017 году Фестиваль посвящён 80-летию Новосибирской области, правительство которой поддерживает форум с самого его рождения. Также в рамках Фестиваля состоятся концерты, посвящённые 80-летию Новосибирской филармонии, 60-летию Новосибирской консерватории, 40-летию Красноярского академического симфонического оркестра.