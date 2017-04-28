В Петербургской консерватории 8 мая дадут концерт ко Дню Великой Победы
28.04.2017, 17:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 мая в 20 часов, накануне Дня Великой Победы, Санкт-Петербургская консерватория представит на прославленной сцене Большого зала Санкт-Петербургской филармонии концертную программу «Песни военных лет».
Сочинения Блантера, Новикова, Соловьёва Седова и Гаврилина прозвучат в исполнении выдающихся, любимых публикой вокалистов, среди которых: народная артистка СССР Ирина Богачёва, народная артистка России Ольга Кондина; народный артист России Юрий Марусин; народный артист России Юрий Лаптев, народный артист России Михаил Кит, заслуженная артистка России Наталья Бирюкова, Сергей Никульшин, Владимир Фаляуэр.
В концерте принимают участие тврорческие коллективы консерватории - Оркестр русских народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории - дирижёр - Вячеслав Глазунов и Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории – художественный руководитель и дирижёр – народный артист России Валерий Успенский. Мероприятие проходит в рамках Федеральной программы «Под эгидой Форума» Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Сочинения Блантера, Новикова, Соловьёва Седова и Гаврилина прозвучат в исполнении выдающихся, любимых публикой вокалистов, среди которых: народная артистка СССР Ирина Богачёва, народная артистка России Ольга Кондина; народный артист России Юрий Марусин; народный артист России Юрий Лаптев, народный артист России Михаил Кит, заслуженная артистка России Наталья Бирюкова, Сергей Никульшин, Владимир Фаляуэр.
В концерте принимают участие тврорческие коллективы консерватории - Оркестр русских народных инструментов Санкт-Петербургской консерватории - дирижёр - Вячеслав Глазунов и Хор студентов Санкт-Петербургской консерватории – художественный руководитель и дирижёр – народный артист России Валерий Успенский. Мероприятие проходит в рамках Федеральной программы «Под эгидой Форума» Санкт-Петербургского международного культурного форума.