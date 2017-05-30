В Платоновском фестивале искусств примут участие представители 24 стран
30.05.2017, 20:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. VII международный Платоновский фестиваль искусств, названный в честь выдающегося прозаика XX века Андрея Платонова, пройдёт в Воронеже со 2 по 14 июня 2017 года. В нём примут участие представители 17 стран, а с учётом проведения Союзом театральных деятелей России международной творческой резиденции – из 24 стран.
В программе форума четыре основных раздела - "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В Театральной программе представлены 12 спектаклей из 7 зарубежных стран и театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В специальную "Платоновскую программу" включены спектакли, созданные на основе произведений писателя, а также искусство, созвучное духу и эпохе Андрея Платонова: мировая премьера оперы Глеба Седельникова "Родина электричества" (Воронежский театр оперы и балета), "Странники. Рассказы" (театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), "Фро" (Брестский театр кукол, Беларусь), "Русский контракт" (Драматический театр Варшавы, Польша).
Музыкальная программа фестиваля включает концерты академической музыки и направления "Музыка мира". Помимо традиционных зрительных и выставочных залов, парков и площадей в фестивальной "географии" есть и уникальные по своей красоте или истории площадки: парк перед Дворцом принцессы Ольденбургской в п. Рамонь и берег мелового карьера в Белом колодце.
В программе фестиваля запланированы бесплатные мероприятия, в их числе - работа Студии творческого развития Константина Хабенского; резиденция для молодых профессионалов и практиков театра; выставки, кинопоказы, лекции, встречи с писателями и театральными деятелями, мастер-классы.
В программе форума четыре основных раздела - "Театр", "Музыка", "Выставки" и "Литература". В Театральной программе представлены 12 спектаклей из 7 зарубежных стран и театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. В специальную "Платоновскую программу" включены спектакли, созданные на основе произведений писателя, а также искусство, созвучное духу и эпохе Андрея Платонова: мировая премьера оперы Глеба Седельникова "Родина электричества" (Воронежский театр оперы и балета), "Странники. Рассказы" (театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург), "Фро" (Брестский театр кукол, Беларусь), "Русский контракт" (Драматический театр Варшавы, Польша).
Музыкальная программа фестиваля включает концерты академической музыки и направления "Музыка мира". Помимо традиционных зрительных и выставочных залов, парков и площадей в фестивальной "географии" есть и уникальные по своей красоте или истории площадки: парк перед Дворцом принцессы Ольденбургской в п. Рамонь и берег мелового карьера в Белом колодце.
В программе фестиваля запланированы бесплатные мероприятия, в их числе - работа Студии творческого развития Константина Хабенского; резиденция для молодых профессионалов и практиков театра; выставки, кинопоказы, лекции, встречи с писателями и театральными деятелями, мастер-классы.