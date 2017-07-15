ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья» соберёт в Раменском районе 15 июля фольклорные хоры и народные оркестры, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.



«На территории сельского поселения Гжельское Раменского района 15 июля состоится фестиваль славянской культуры «Берегиня Раменья». Время и место праздника выбрано неслучайно: он пройдёт рядом со святым источником иконы Феодоровской Божией Матери «Кунай-колодец» в день народного праздника Берегиня», – говорится в сообщении.



В материале поясняется, что фестиваль организован с целью сохранения народных ремёсел, знакомства молодёжи с эстетикой народной культуры, воспитания художественного вкуса у современных фольклорных исполнителей, создания условий для культурного диалога между коллективами – представителями разных районов Подмосковья, регионов России и стран ближнего зарубежья.



Главной героиней праздника станет знаменитая гжель – традиционная народная роспись по керамике и фарфору. Участники фестиваля – коллективы и солисты, исполняющие традиционную народную музыку, хореографические коллективы, фольклорные хоры и народные оркестры. Всего в празднике примут участие более 10 коллективов и исполнителей из разных регионов России, которые исполнят музыку в стиле «Гжель», уточняется в материале.



В рамках фестиваля будут работать пять интерактивных площадок: «Славянское подворье», на которой представят русские народные промыслы и ремесла, выставку старинного оружия и костюма, передвижную кузню; «Славянская трапезная», где предложат ароматный чай с вареньем и пирогами по народным рецептам; «Звонкая сказка Гжель», на которой жители сельского поселения Гжельское представят свои лучшие работы, выполненные в традиционной технике; «Город мастеров» – мастер-класс, в ходе которого все желающие смогут прикоснуться к истокам народных промыслов; «Летопись района» – экспозиция, посвященная истории Раменского района, а также истории народного промысла Гжели, перечисляется в сообщении.



«Сохранению народных художественных промыслов мы уделяем особое внимание. Так, мы систематически проводим заседания художественно-экспертных советов Московской области, где оцениваем художественные достоинства представляемых образцов. В том числе и Гжели, которой в регионе занимаются несколько предприятий различной формы собственности. Все они традиционно принимают участие в региональных и Всероссийских фестивалях», – приводятся в сообщении слова министра культуры региона Оксаны Косаревой.