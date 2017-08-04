ОРЕАНДА-НОВОСТИ Восемь городов Подмосковья станут участниками Всемирного фестиваля уличного кино, который пройдет на территории региона с 4 по 18 августа, сообщает РИАМО.



Всемирный фестиваль уличного кино стартует в Московской области 4 августа в Подольске в парке культуры и отдыха имени Талалихина. Всего смотр российских картин в рамках фестиваля пройдёт в восьми городах области. Будут показаны лучшие короткометражные фильмы молодых российских режиссеров: «По пути» Алены Олейник, «Шаги твои» Макса Кубринского, «Каждый 88» Дарьи Лебедевой и другие.



После Подольска фестиваль отправится в Жуковский, где 5 августа смотр картин пройдёт в городском парке культуры и отдыха. Также площадками фестиваля станут парки Дмитрова, Домодедова, Клина, Люберец, Реутова и поселка Михнево в городском округе Ступино.



IV Всемирный фестиваль уличного кино стартовал 2 июня во Владивостоке и завершится 4 сентября в Москве, объединив более 300 городов 60 стран мира. Это некоммерческий проект, запущенный в 2014 году на Дальнем Востоке России. За три года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 20 тысяч километров и собрать больше миллиона зрителей.