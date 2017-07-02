ОРЕАНДА-НОВОСТИ Власти Подмосковья планируют создать на территории региона десять новых парков в 2018 году, сообщает РИАМО со ссылкой на слова министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.



«У нас количество заявок на создание новых парков увеличивается, и фактически вот уже на следующий год у нас хотят создать 10 новых парков», – сказала Косарева.



Кроме того, она пояснила, что если раньше в Подмосковье приоритет делали не благоустройстве парков, то сейчас акцент делается на создание новых парков.



За четыре года в рамках государственной программы «Культура Подмосковья» и программы губернатора «Парки Подмосковья» количество парков в регионе увеличилось с 25 до 82. В 2017 году начались работы по созданию девяти парков культуры и отдыха, в 11 парках проводятся работы по благоустройству.