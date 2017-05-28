ОРЕАНДА-НОВОСТИ. День Иерусалима, посвящённый воссоединению города после победы в Шестидневной войне 1967 года, впервые проходит в Московской области, центром праздника стал городской округ Мытищи.

День Иерусалима традиционно празднуется в Израиле и других странах в конце мая, он посвящён воссоединению города после победы в Шестидневной войне 1967 года и напоминает об исторической связи между еврейским народом и Иерусалимом. В этом году отмечается 50 лет со дня события.

"Сегодняшний праздник проходит впервые в регионе, и мы счастливы, что его центром стали Мытищи. День Иерусалима – удивительный праздник, он смог соединить людей всех национальностей: сюда пришло много гостей, которые захотели познакомиться с еврейской культурой, для нас это очень важно. Мне не доводилось присутствовать на празднике в Иерусалиме, поэтому была мечта организовать его здесь, на подмосковной земле, сегодня она сбылась", – сказала Иванова.

Праздник проходит в формате семейного пикника на свежем воздухе, на территории бывшей загородной резиденции британского посла, где в ближайшем будущем будет построен новый еврейский общинный центр.

"Главная традиция празднования этого дня – веселиться и радоваться. Несколько лет День Иерусалима проходил в Москве. В этом году мы вышли за пределы столицы. Здесь, в Мытищах, в скором времени будет построен еврейский культурный центр не только для мытищинцев, но и для жителей Королева, Пушкина, всего Ярославского направления. Эти планы начнем осуществлять уже в ближайшее время, сейчас завершается оформление необходимых документов", – сообщил раввин Мытищинской еврейской общины ребе Йоханан Косенко, чьи слова приводятся в материале.

Посетители праздника познакомились с историей города, попробовали кошерную еду, услышали национальную музыку, приняли участие в мастер-классах и конкурсах. Из-за прогноза погоды организаторы отменили ряд запланированных мероприятий, в том числе выставку работ, выполненных акриловыми красками.