ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российской стороной одобрен проект Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Предполагается, что после подписания, ратификации и вступления в силу Соглашением будет регулироваться деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами на территориях государств Евразийского экономического союза. Российское законодательство, регулирующее вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами, будет приведено в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза.

Проект Соглашения подготовлен Евразийской экономической комиссией совместно с органами государственной власти государств Евразийского экономического союза в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Соглашением регулируется деятельность организаций по управлению авторскими и смежными правами (далее – организации) на территориях государств Евразийского экономического союза. Это актуально в случаях, когда соблюдение авторских (смежных) прав в индивидуальном порядке авторами и другими обладателями авторских (смежных) прав затруднено или когда законодательством государств Евразийского экономического союза допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения.

В Соглашении предусмотрены обязанности организаций, в том числе по обеспечению открытости своей деятельности путём публикации информации на официальных сайтах, размещения на них реестров, содержащих сведения о правообладателях, объектах авторских (смежных) прав и другие сведения. Предусматривается проведение не реже одного раза в два года обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе в части ведения и оформления операций с денежными средствами при сборе, распределении и выплате вознаграждения.

Кроме того, Соглашением предусматривается, что государства Евразийского экономического союза должны установить в законодательствах своих стран нормы об ответственности организаций за уклонение от выплаты собранного ими вознаграждения, а также за неисполнение обязательств по проведению обязательного аудита.

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» после подписания Соглашение подлежит ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

После подписания, ратификации и вступления Соглашения в силу российское законодательство, регулирующее вопросы коллективного управления авторскими и смежными правами, будет приведено в соответствие с законодательством Евразийского экономического союза.