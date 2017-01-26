В Приморье будет отремонтирован "Народный дом имени Пушкина"
26.01.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 200 миллионов рублей из федерального бюджета направлено Приморскому краю на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Народный дом имени Александра Пушкина».
Как сообщили в краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия, во время визита в Приморье в августе 2016 года министр культуры Владимир Мединский побывал здесь вместе с представителями краевого департамента культуры и пользователя здания – Дальневосточным государственным институтом искусств. После чего он принял решение направить средства на ремонт здания из федерального бюджета.
Как сообщили в краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия, во время визита в Приморье в августе 2016 года министр культуры Владимир Мединский побывал здесь вместе с представителями краевого департамента культуры и пользователя здания – Дальневосточным государственным институтом искусств. После чего он принял решение направить средства на ремонт здания из федерального бюджета.