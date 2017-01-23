ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Новый орган исполнительной власти – Инспекция по охране объектов культурного наследия Приморья – начал работу в Приморском крае.

Ранее за государственную охрану и сохранение объектов культурного наследия регионального и федерального значения отвечал департамент культуры Приморья. Теперь здесь упразднены два отдела, и их сотрудники переведены в новое ведомство.

В настоящее время обязанности руководителя Инспекции по охране объектов культурного наследия исполняет Владимир Осецкий.