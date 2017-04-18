В Пскове открывается Международный книжный форум "Русский Запад"
18.04.2017, 10:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На базе Псковской областной научной библиотеки 18-20 апреля 2017 года проходит XIV Международный книжный форум «Русский Запад».
Международный книжный форум «Русский Запад» - ежегодное культурное событие Псковского региона. Форум представляет собой модель инновационного развития региональной деятельности на Северо-Западе России, ближнем и дальнем зарубежье как едином пространстве поддержки и развития книгоиздания, книгораспространения, туризма.
В рамках книжного форума пройдут: книжные ярмарки, творческие мастер-классы, акции, онлайн-семинары, театральные постановки и исторические реконструкции, познавательно-развлекательные программы, будет представлена страница «Православная книга», «Детская страничка» и многое другое.
За время проведения Форум приобрёл статус международного, в нём принимали участие издатели Эстонии, Латвии, Польши, Белоруссии.
Международный книжный форум «Русский Запад» - ежегодное культурное событие Псковского региона. Форум представляет собой модель инновационного развития региональной деятельности на Северо-Западе России, ближнем и дальнем зарубежье как едином пространстве поддержки и развития книгоиздания, книгораспространения, туризма.
В рамках книжного форума пройдут: книжные ярмарки, творческие мастер-классы, акции, онлайн-семинары, театральные постановки и исторические реконструкции, познавательно-развлекательные программы, будет представлена страница «Православная книга», «Детская страничка» и многое другое.
За время проведения Форум приобрёл статус международного, в нём принимали участие издатели Эстонии, Латвии, Польши, Белоруссии.