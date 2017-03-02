В Пскове открывается выставка "Отречение Николая II. Хроника событий"
02.03.2017, 10:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 2 марта 2017 года в фойе главного здания Псковского музея-заповедника открывается выставка «Отречение Николая II. Хроника событий», посвящённая одной из ключевых дат современной русской истории.
100 лет назад в Пскове был подписан акт об отречении Николая II от престола, что означало крушение монархии и существовавшей политической системы. Об этом событии свидетельствуют представленные на выставке копии документов и фотографий, большая часть из которых, освещает три дня (с 28 февраля по 2 марта 1917 года) из жизни императора.
Наряду с копийными материалами экспонируется и подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале и с которого отправляли и принимали телеграммы в 1917 году.
Выставка продлится до 19 марта.
100 лет назад в Пскове был подписан акт об отречении Николая II от престола, что означало крушение монархии и существовавшей политической системы. Об этом событии свидетельствуют представленные на выставке копии документов и фотографий, большая часть из которых, освещает три дня (с 28 февраля по 2 марта 1917 года) из жизни императора.
Наряду с копийными материалами экспонируется и подлинный телеграфный аппарат Морзе, который находился на Псковском вокзале и с которого отправляли и принимали телеграммы в 1917 году.
Выставка продлится до 19 марта.