В Псковской области на границе с ЕС открыли памятник Неизвестному солдату
07.05.2017, 10:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Губернатор Псковской области Андрей Турчак в субботу, 6 мая, принял участие в открытии памятника Неизвестному солдату. Монумент установлен на братском захоронении в деревне Гавры Пыталовского района, граничащем с Латвийской Республикой, по инициативе местных жителей.
«Это место будет напоминать нам о том беспримерном подвиге, который был сделан нашим народом в годы Великой Отечественной войны, о подвиге тех воинов, которые покоятся здесь, тех, кто имеет имена, и тех, чьи имена пока неизвестны», — сказал Андрей Турчак на церемонии.
Он поблагодарил региональное отделение и руководителя РВИО Владимира Мединского за установку памятника и отдельные слова признательности высказал в адрес Администрации Пыталовского района, которая обеспечила благоустройство территории и подготовку фундамента для будущего монумента.
«Место уникальное, находится в непосредственной близости к границе. Памятник будет напоминать о нашей общей задаче, чтобы наша страна и весь мир жили в мире», — отметил Андрей Турчак.
Губернатор поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, пожелав мира и добра, и передал «привет» от ветеранов Латвии, которых на днях, по традиции, областные власти поздравляли с Днем Победы. «Уверен, что в жизни каждого нормального человека и нормальной семьи — это самый главный праздник в году», - добавил он.
Заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Петр Поройков рассказал, что РВИО посвятило этот памятник бессмертному подвигу солдат-освободителей. «Время неумолимо и всё дальше от нас победный май. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится меньше и наша задача — сохранить и увековечить эту память», — сказал он.
В свою очередь председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев обратился с благодарностью к местным жителям, которые выступили инициаторами установки памятника. «Это была ваша инициатива, мы её просто поддержали», — заметил Александр Голышев.
«Это место будет напоминать нам о том беспримерном подвиге, который был сделан нашим народом в годы Великой Отечественной войны, о подвиге тех воинов, которые покоятся здесь, тех, кто имеет имена, и тех, чьи имена пока неизвестны», — сказал Андрей Турчак на церемонии.
Он поблагодарил региональное отделение и руководителя РВИО Владимира Мединского за установку памятника и отдельные слова признательности высказал в адрес Администрации Пыталовского района, которая обеспечила благоустройство территории и подготовку фундамента для будущего монумента.
«Место уникальное, находится в непосредственной близости к границе. Памятник будет напоминать о нашей общей задаче, чтобы наша страна и весь мир жили в мире», — отметил Андрей Турчак.
Губернатор поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, пожелав мира и добра, и передал «привет» от ветеранов Латвии, которых на днях, по традиции, областные власти поздравляли с Днем Победы. «Уверен, что в жизни каждого нормального человека и нормальной семьи — это самый главный праздник в году», - добавил он.
Заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Петр Поройков рассказал, что РВИО посвятило этот памятник бессмертному подвигу солдат-освободителей. «Время неумолимо и всё дальше от нас победный май. С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится меньше и наша задача — сохранить и увековечить эту память», — сказал он.
В свою очередь председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев обратился с благодарностью к местным жителям, которые выступили инициаторами установки памятника. «Это была ваша инициатива, мы её просто поддержали», — заметил Александр Голышев.