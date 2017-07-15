ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фольклорный фестивальный проект «Сенокос в Муранове» будет проходить в музее-усадьбе «Мураново» с 15 по 16 июля, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.



«В музее-заповеднике «Усадьба "Мураново"» имени Ф. И. Тютчева» 15-16 июля состоится традиционный фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Праздник сенокоса обычно отмечали в конце июля, когда сено было уже скошено и сметано в стожки. Возрождая национальные традиции, организаторы предложат гостям окунуться в атмосферу этого крестьянского праздника», – говорится в сообщении.



Основные мероприятия пройдут на том самом Барском лугу, который воспел в своих произведениях устроитель мурановского дома русский поэт-романтик ХIХ века Евгений Боратынский, отмечается в материале.



Гости примут участие в крестном ходе, молебне и освящении Барского луга. Испытают на себе красоту и тяжесть крестьянского труда во время покоса травы. Познакомятся со звучанием русских музыкальных инструментов (гуслей, колесной лиры, балалайки, пастушьего рожка) и примут участие в фольклорных танцах. После завершения трудов их будет ждать крестьянская трапеза, русский хоровод и вечерняя спевка с участием многочисленных народных коллективов из Москвы и Подмосковья: «Веснянка», «Этноточка», «Ситенно», «Подсеваха».



Праздник рассчитан, прежде всего, на семейную аудиторию, поэтому в программу включены реконструкции традиционных игр и забав, мастер-классы для детей и взрослых. Гости познакомятся с неспешной усадебной жизнью, культурной средой зажиточных крестьян и народными традициями позапрошлого века. Желающие смогут остаться на Барском лугу на ночь, расставив свою палатку или взяв напрокат музейную.



Как напомнили в пресс-службе, первый фестиваль был проведен в 2000 году. За это время он полюбился жителям Подмосковья, поэтому ожидается, что и в этом году в Мураново приедут сотни гостей.