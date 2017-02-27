ОРЕАНДА-НОВОСТИ 27 февраля 2017 года в Отделе эстампов и Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург) состоится открытие двух выставок, посвящённых 100-летию Февральской революции.



Выставка «Да здравствует свобода!» Отдела эстампов получила своё название от распространённого лозунга, повсеместно звучавшего в Петрограде, начиная с февраля 1917 года.



Среди экспонатов - редкие подлинные документы. Это фотографии, открытки, листовки, визуально отражающие суть переломного времени. Посетители увидят наиболее актуальные призывы Февральской революции, фотографии как ликующих, так и скорбящих участников и современников многочисленных митингов, вооружённых столкновений, похоронных манифестаций, которыми был отмечен этот роковой для отечественной истории год.



Экспонаты выставки «Да здравствует свобода!» являются бесценным источником, показывающим, как создавалась одновременно полная надежд и трагизма летопись 1917 года.



Также в Отделе рукописей открывается выставка «Февральская революция». Здесь представлены письма, дневники, различные документы, охватывающие не только период конца февраля и начала марта 1917 г., но и события, начиная с ноябрьской сессии Государственной Думы 1916 г. и заканчивая последствиями революции до июльского кризиса и смены второго состава Временного правительства.