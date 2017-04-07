ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 23 апреля под высокими сводами собора Успения Пресвятой Девы Марии зазвучит удивительный голос единственного в Петербурге действующего английского органа работы мастера Томаса Хьюза.

Английская сдержанность и итальянский блеск, романтика Германии и Франции, неисчерпаемый баховский гений и философские размышления Листа – все грани органного наследия в программе петербургских музыкантов «И будет музыка».

Изысканные и торжественные волюнтари Стэнли, Уэсли и Бойса придадут воскресному вечеру особый британский колорит.

Одна из самых знаменитых светских итальянских кантат “Mi palpita il cor” Генделя, композитора, принадлежащего одновременно и Англии, и Германии, погрузит публику в мир лирических переживаний.

Романтические откровения Мендельсона и Брамса, органично дополненные лучшими опусами великого лейпцигского кантора, и, наконец, “Cantico del Sol di San Francesco d`Assisi” Листа – таков ярчайший спектр различных музыкальных стилей, с которыми встретятся те, кто проведёт вечер 23 апреля в стенах собора Успения Пресвятой Девы Марии.



Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии

(1 Красноармейская 11)



23 апреля 2017, воскресенье, 17 часов



Органный концерт «И БУДЕТ МУЗЫКА!»



Воскресный Five o'clock c Томасом Хьюзом



Стэнли, Уэсли, Бойс, Бах, Гендель, Мендельсон, Брамс, Франк, Лист



Заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка)

Солист Мариинского театра, заслуженный артист республики Карелия Владимир Целебровский (баритон)

Лауреаты международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган), Егор Колесов (орган)

