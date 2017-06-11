В Родниках появился современный кинозал
11.06.2017, 21:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках программы Фонда кино в Родниках открыт современный кинозал.
Открытие современного кинозала «Лидер» на 150 мест состоялось в День Родниковского района, 10 июня, в муниципальном доме культуры. Это второй кинозал, открытый в Ивановской области при поддержке Фонда кино в рамках программы кинофикации малых населенных пунктов с численностью жителей до 100 тысяч человек.
С открытием кинозала жителей и гостей города поздравила член правительства области, директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова. Она отметила, что данное событие - знаменательное и долгожданное для Родниковского района и города Родники. «В результате проведения двух конкурсов Фонда кино по программе кинофикации малых населенных пунктов поддержку также получили 298 залов в 273 населенных пунктах 69 регионов России», - сообщила Наталья Трофимова.
На средства гранта в размере 5 млн рублей в кинозале г. Родники установлены новые кресла, экран, современное видео- и звуковое оборудование. За счет средств местного бюджета в сумме 784,5 тыс. рублей в помещении кинозала выполнен косметический ремонт.
Напомним, конкурс Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводился по поручению Правительства Российской Федерации в целях создания условий для показа национальных фильмов.
В Ивановской области победителями конкурса также стали городские округа Вичуга, Тейково и Фурмановский муниципальный район.
Открытие современного кинозала «Лидер» на 150 мест состоялось в День Родниковского района, 10 июня, в муниципальном доме культуры. Это второй кинозал, открытый в Ивановской области при поддержке Фонда кино в рамках программы кинофикации малых населенных пунктов с численностью жителей до 100 тысяч человек.
С открытием кинозала жителей и гостей города поздравила член правительства области, директор департамента культуры и туризма Наталья Трофимова. Она отметила, что данное событие - знаменательное и долгожданное для Родниковского района и города Родники. «В результате проведения двух конкурсов Фонда кино по программе кинофикации малых населенных пунктов поддержку также получили 298 залов в 273 населенных пунктах 69 регионов России», - сообщила Наталья Трофимова.
На средства гранта в размере 5 млн рублей в кинозале г. Родники установлены новые кресла, экран, современное видео- и звуковое оборудование. За счет средств местного бюджета в сумме 784,5 тыс. рублей в помещении кинозала выполнен косметический ремонт.
Напомним, конкурс Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии проводился по поручению Правительства Российской Федерации в целях создания условий для показа национальных фильмов.
В Ивановской области победителями конкурса также стали городские округа Вичуга, Тейково и Фурмановский муниципальный район.