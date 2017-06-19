В России и США отмечают 80-летие первого беспосадочного перелёта СССР-США экипажа Чкалова
19.06.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исполняется 80 лет первому беспосадочному перелёту из СССР в США. 18 июня 1937 года советские лётчики Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков на борту АНТ-25 вылетели из подмосковного аэродрома в Щёлкове. 20 июня самолёт приземлился на военном аэродроме Баракс в пригороде Портленда (штат Вашингтон, США).
Протяжённость беспосадочного полёта для того времени была рекордной - около 8 тысяч километров, 63 с половиной часа. За этот перелёт экипаж был награждён орденами Красного Знамени.
В Щёлкове в эти дни проходят торжества, посвящённые 80-летию подвига. В честь легендарного лётчика Валерия Чкалова там открыли памятник и мемориальную доску.
Также памятную годовщину отмечают в США. В Национальном парке «Форт Ванкувер» (штат Вашингтон) 24 июня пройдут основные торжественные мероприятия в честь знаменитого полёта.
Протяжённость беспосадочного полёта для того времени была рекордной - около 8 тысяч километров, 63 с половиной часа. За этот перелёт экипаж был награждён орденами Красного Знамени.
В Щёлкове в эти дни проходят торжества, посвящённые 80-летию подвига. В честь легендарного лётчика Валерия Чкалова там открыли памятник и мемориальную доску.
Также памятную годовщину отмечают в США. В Национальном парке «Форт Ванкувер» (штат Вашингтон) 24 июня пройдут основные торжественные мероприятия в честь знаменитого полёта.