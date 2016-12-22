В России издан "Словарь языка Интернета"
22.12.2016, 12:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Словарь языка Интернета», выпущенный тиражом 3 тысячи экземпляров, показывает развитие языка на протяжении двух десятилетий, включивших в себя несколько интернет-эпох, рассказал руководитель коллектива авторов словаря, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Максим Кронгауз.
«Мы хотели показать, как развивался язык в течение нескольких интернет-эпох. Эти интернет-эпохи уложились в 20 лет», — сказал Кронгауз.
«Мы хотели показать, как развивался язык в течение нескольких интернет-эпох. Эти интернет-эпохи уложились в 20 лет», — сказал Кронгауз.