В России могут запретить деятельность передвижных дельфинариев
11.04.2017, 22:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Законопроект "Об ответственном обращении с животными" будет содержать поправки, запрещающие работу передвижных дельфинариев. Об этом заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
"Предполагается запрещение передвижных дельфинариев и, соответственно, повышение ответственности лиц, которые взаимодействуют при культурно-зрелищном использовании с животными", - пояснил Панов.
Парламентарий добавил, что передвижные дельфинарии не могут обеспечить животным при движении надлежащее содержание и уход, "они даже не могут элементарно дышать воздухом".
По словам депутата, закон также будет содержать некоторые критерии и для передвижных зоопарков. Так, "подобной деятельностью должны будут заниматься только профессиональные зоопарки, которые имеют возможность организовать качественную демонстрацию и соответствующие условия для самих животных".
Напомним, что законопроект "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава профильного комитета Ольга Тимофеева сообщила, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению и будет в числе прочего включать чипирование и регистрацию животных, а также усиление ответственности за жестокое обращение с ними. Принятие закона планируется на апрель этого года.
"Предполагается запрещение передвижных дельфинариев и, соответственно, повышение ответственности лиц, которые взаимодействуют при культурно-зрелищном использовании с животными", - пояснил Панов.
Парламентарий добавил, что передвижные дельфинарии не могут обеспечить животным при движении надлежащее содержание и уход, "они даже не могут элементарно дышать воздухом".
По словам депутата, закон также будет содержать некоторые критерии и для передвижных зоопарков. Так, "подобной деятельностью должны будут заниматься только профессиональные зоопарки, которые имеют возможность организовать качественную демонстрацию и соответствующие условия для самих животных".
Напомним, что законопроект "Об ответственном обращении с животными" был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава профильного комитета Ольга Тимофеева сообщила, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению и будет в числе прочего включать чипирование и регистрацию животных, а также усиление ответственности за жестокое обращение с ними. Принятие закона планируется на апрель этого года.