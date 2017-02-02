В России появится Военно-историческая библиотека Генерального штаба ВС РФ
02.02.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал указ о создании Военно-исторической библиотеки Генерального штаба Вооружённых сил России. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Создать федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в документе.
В течение трёх месяцев Минобороны утвердит устав учреждения и проведёт его регистрацию.
«Создать федеральное казенное учреждение «Информационный историко-научный центр — Военная историческая библиотека Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в документе.
В течение трёх месяцев Минобороны утвердит устав учреждения и проведёт его регистрацию.