ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 21 января в стенах Московской консерватории зазвучит музыка Г.Ф. Телемана: к 250-летию со дня смерти композитора впервые в России будет исполнен знаменитый цикл "Застольная музыка". На сцену выйдет ансамбль "Les Moscovites" — объединение музыкантов, увлечённых исторически информированным исполнительством. Символично, что имя ансамбля происходит от одноимённого названия пьесы Телемана из сюиты, где он описывает различные народы того времени. В XVIII веке московитами называли русских.



В программе концерта:



– Увертюра (Сюита) для двух флейт, струнных и континуо ми минор, TWV 55:e1

– Квартет для флейты, гобоя, скрипки и континуо соль мажор, TWV 43:G2

– Концерт для флейты, скрипки, виолончели, струнных и континуо ля мажор, TWV 53:A2

–Трио для двух скрипок и континуо ми-бемоль мажор, TWV 42:Es1

– Соната для флейты и континуо си минор, TWV 41:h4. Заключение



Георг Филипп Телеман — один из ярких и самобытных немецких музыкантов своего времени. Удивительна и разнообразна его творческая деятельность. Телеман — композитор, создавший столько произведений, сколько Бах и Гендель вместе взятые, востребованный поэт, талантливый организатор, создатель одного из первых немецких музыкальных журналов.



Р. Ролан писал: "Каково бы ни было наше суждение о качестве этого творчества, нельзя не поразиться его феноменальной продуктивности и удивительной живости этого человека, который с десяти до восьмидесяти шести лет пишет музыку с неутомимым рвением и радостью".