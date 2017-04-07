ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 апреля 2017 года Ростовский академический симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина исполнит одно из самых выдающихся музыкальных творений последних четырех столетий – «Реквием» знаменитого итальянского композитора Джузеппе Верди.



«Я не знаю более человечного и горячего внутри произведения данного жанра. Мы с большим увлечением репетируем сейчас: и хор студентов Ростовского консерватории, и оркестр, и солисты. Мне кажется, это будет очень большим и важным для Ростова событием», - делится мыслями художественный руководитель и главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин.



Отметим, что впредь в стенах Ростовской филармонии ежегодно в преддверии Страстной недели будут исполняться произведения, настраивающие верующих людей на последнюю неделю Великого Поста, а людям нерелигиозным дарящие возможность прикоснуться к мировой сокровищнице музыки.



Концерт «Messa Da Requiem» Ростовского академического симфонического оркестра состоится в Большом зале Филармонии 8 апреля. Начало в 18:00. Напомним, что в 17:00 в фойе Большого зала филармонии состоится традиционная «Встреча перед концертом» с музыковедом Наталией Червинской, которая поведает гостям о произведении, композиторе и эпохе, в которой творил незабвенный Джузеппе Верди.