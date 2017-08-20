ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В бизнес-центре «Руза хутор», открытие которого состоялось в День Рузского округа на пешеходной улице Рузы, откроется выставочный зал, где художники округа смогут выставлять свои работы, сообщает пресс-служба городской администрации.



«Изюминка этого центра, размещённого на пешеходной улице, – замечательный выставочный зал. Совместно с нашей творческой интеллигенцией мы искали решение, где лучше открыть такую галерею. И вот, всё сошлось. Считаю, что лучше места и не найти. У нас нет возможности строить здание художественной галереи, но есть возможность взять помещение в аренду. Думаю, мы договоримся с инвестором и предоставим помещения нашим художникам», – сообщил глава Рузского городского округа Максим Тарханов чьи слова приводятся в материале.



В субботу отмечается День Рузского округа. В рамках празднования в Рузе уже открылся новый детский игровой комплекс, кроме того, награждены дети, рисунки которых по итогам конкурса украсили отремонтированные подъезды, отмечается в материале.



Сегодня же состоится ряд культурных мероприятий. Завершится празднование концертом звёзд российской эстрады, а также праздничным фейерверком, добавляется в сообщении.