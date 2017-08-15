ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль «Подворье» пройдёт уже в третий раз в Рузском городском округе 9 сентября, в фестивале примут участие монастырские подворья, фермерские хозяйства, ремесленники и местные жители, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На ярмарке представят достижения овощеводства и растениеводства, многочисленные «разносолы», можно будет приобрести продукцию подворий монастырей, фермеров и сыроделов, саженцы, узнать правила посадки и ухода за растениями, освоить принципы ландшафтного дизайна, отмечается в материале.



«Можно сказать, что фестивалем «Подворье» мы подводим некоторые итоги сельскохозяйственного года. Для посетителей будут устроены самоварные поляны с русским Иван-чаем, контактный зоопарк, катание на лошадях, собачьих упряжках и даже на оленях», – уточнил глава Рузского округа Максим Тарханов, его словами заключается сообщение.