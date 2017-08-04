В Рязанской области проходит "Музыкальное лето в Константинове"
04.08.2017, 13:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 5 августа в рамках проекта «Музыкальное лето в Константинове» состоится концерт заслуженной артистки РФ Ларисы Голиковой.
Творческий проект «Музыкальное лето в Константинове» реализуется в Рязанской области в течение 14 лет. В его рамках в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина проходят концерты под открытым небом. В них принимают участие музыкальные коллективы, известные артисты, сольные песенные исполнители и поэты. Кроме того, организуются мастер-классы и народные забавы на свежем воздухе. За время реализации проекта мероприятия посетили более 50 тысяч жителей и гостей региона.
В этом году на летней эстраде музея-заповедника уже выступили песенно-инструментальный ансамбль «Радуница», народный хор Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, джазовый коллектив «Feelin's», национальный арт-фолк оркестр «Морденс». Очередной концерт состоится 5 августа в 13.00. Перед гостями мероприятия выступит заслуженная артистка РФ, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей Лариса Голикова.
В продолжение сезона 2017 года проекта «Музыкальное лето в Константинове» запланированы концерты ансамбля русской народной песни «Рязаночка», солистов филармонического объединения «Москонцерт» и вокального квартета «Maмa Jazz».
Творческий проект «Музыкальное лето в Константинове» реализуется в Рязанской области в течение 14 лет. В его рамках в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина проходят концерты под открытым небом. В них принимают участие музыкальные коллективы, известные артисты, сольные песенные исполнители и поэты. Кроме того, организуются мастер-классы и народные забавы на свежем воздухе. За время реализации проекта мероприятия посетили более 50 тысяч жителей и гостей региона.
В этом году на летней эстраде музея-заповедника уже выступили песенно-инструментальный ансамбль «Радуница», народный хор Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых, джазовый коллектив «Feelin's», национальный арт-фолк оркестр «Морденс». Очередной концерт состоится 5 августа в 13.00. Перед гостями мероприятия выступит заслуженная артистка РФ, лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей Лариса Голикова.
В продолжение сезона 2017 года проекта «Музыкальное лето в Константинове» запланированы концерты ансамбля русской народной песни «Рязаночка», солистов филармонического объединения «Москонцерт» и вокального квартета «Maмa Jazz».
Источник: https://ryazangov.ru