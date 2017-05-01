В Санкт-Петербурге состоялось биеннале "Архитектура Петербурга"
01.05.2017, 22:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Молодые российские архитекторы представили ряд интересных проектов в рамках Открытой студии на биеннале под названием "Архитектура Петербурга". Участие в мероприятии приняли как молодые дизайнеры, так и эксперты рынка недвижимости, и крупные девелоперы. Темой Открытой студии стало проблема новостроек. Архитекторы задались вопросом, как вдохнуть в них жизнь.
Отметим, что принявшие участие в проекте архитектурные компании на предварительной стадии получили задания, которые посвящены благоустройству ряда жилых комплексов, строящихся на территории г.Санкт-Петербурга и области. Все проекты готовились на основе технико-экономических показателей и учитывали требования застройщиков.
Работы молодых архитекторов оценивали застройщики и экспертный совет из профессионалов, среди которых Анатолий Столярчук - заслуженный архитектор России, Вадим Басс - историк архитектуры, а также Николай Пашков - генеральный директор компании Knight Frаnk Saint-Petersburg.
Среди представленных на суд проектов – жилой комплекс от стройкомпании Navis Development Group под названием "Шотландия". Архитекторы по заданию застройщика предложили свои варианты благоустройства придомовой территории, а именно внутреннего дворика. На него смотрят мини-сады апартаментов и террасы. Представители строительной компании рассказали о желании организовать в указанном месте не обычную облагороженную придомовую территорию, а объединяющее пространство для жителей комплекса. Ещё одним требованием застройщика стала многофункциональность территории: каждый жилец должен найти здесь свои полезные и досуговые зоны.
В проекте придомовой территории, предложенном архитектором Никитой Тимониным, за основу взят образ шотландского замка. На пространстве разместятся площадки для игр детей разного возраста, спортивная площадка, которую легко превратить в зону массовых мероприятий, а также "изюминка" проекта – фонтан и площадка с гигантскими шахматами.
Отметим, что принявшие участие в проекте архитектурные компании на предварительной стадии получили задания, которые посвящены благоустройству ряда жилых комплексов, строящихся на территории г.Санкт-Петербурга и области. Все проекты готовились на основе технико-экономических показателей и учитывали требования застройщиков.
Работы молодых архитекторов оценивали застройщики и экспертный совет из профессионалов, среди которых Анатолий Столярчук - заслуженный архитектор России, Вадим Басс - историк архитектуры, а также Николай Пашков - генеральный директор компании Knight Frаnk Saint-Petersburg.
Среди представленных на суд проектов – жилой комплекс от стройкомпании Navis Development Group под названием "Шотландия". Архитекторы по заданию застройщика предложили свои варианты благоустройства придомовой территории, а именно внутреннего дворика. На него смотрят мини-сады апартаментов и террасы. Представители строительной компании рассказали о желании организовать в указанном месте не обычную облагороженную придомовую территорию, а объединяющее пространство для жителей комплекса. Ещё одним требованием застройщика стала многофункциональность территории: каждый жилец должен найти здесь свои полезные и досуговые зоны.
В проекте придомовой территории, предложенном архитектором Никитой Тимониным, за основу взят образ шотландского замка. На пространстве разместятся площадки для игр детей разного возраста, спортивная площадка, которую легко превратить в зону массовых мероприятий, а также "изюминка" проекта – фонтан и площадка с гигантскими шахматами.