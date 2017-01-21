ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пресс-конференция, посвящённая вручению XIII Всероссийской православной литературной премии имени святого Александра Невского, прошла 20 января 2017 года в медиацентре Правительства Санкт-Петербурга. Мероприятие провела руководитель сектора коммуникаций информационного отдела Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

В этом году жюри отметило наградой литературную семью — Александра Сегеня, по сценарию которого был поставлен фильм "Поп", и его супругу Наталью Романову-Сегень, автора сборника рассказов о современной жизни. Победителем в номинации "Книга для детей" стала повесть "Последняя тайна Александры", написанная авторами из Ульяновска о приключениях двух девочек, попавших в дохристианские времена.

"Уровень литературы в России весьма невысок, — отметил писатель, секретарь оргкомитета премии Андрей Грунтовский. — Популярностью пользуется бульварная литература, не авторитетные, а медийно "раскрученные" премии, не столько талантливые, сколько успешные авторы. Развивается жанр православного фэнтези, к которому стоит отнестись с осторожностью". Чтобы сориентировать читателей в выборе книг, существует эта премия, добавил он.

"Чтобы книги, например, для детей, были доступными, необходимо печатать их более чем тысячным или двухтысячным тиражом. Для этого нужна поддержка городского правительства", — отметил зампред правления Александро-Невского братства Борис Сергуненков. Он рассказал о деятельности братства: участии в организации общедоступной библиотеки Александро-Невской лавры, круглых столах по проблемам русского языка, издании учебных пособий и другой литературы.