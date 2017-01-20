ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Уникальный концерт состоится 31 января 2017 года на прославленной сцене Малого зала Санкт-Петербургской филармонии. Инициатор мероприятия - Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Учащиеся двух выдающихся музыкальных учебных учреждений – Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова возведут символический мост между двумя столицами России.

Основная цель этого проекта – развитие творческих отношений между двумя известными во всём мире российскими образовательными учреждениями, воспитавшими великое множество выдающихся музыкантов, которые хранят и развивают веками сложившиеся традиции русской исполнительской школы. Участники концерта – юные талантливые музыканты, обучающиеся в седьмом классе. Они являются лауреатами престижных Всероссийских и Международных конкурсов, среди которых: Международный юношеский конкурс имени П.И. Чайковского, телевизионный конкурс "Щелкунчик", Всероссийский телевизионный конкурс "Синяя птица" и многие другие. Сочинения композиторов Гайдна, Моцарта, Рахманинова прозвучат в исполнении солистов-инструменталистов и камерных ансамблей.