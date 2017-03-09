В Санкт-Петербургской консерватории пройдёт мастер-курс звезды польского джаза
09.03.2017, 16:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 22 по 25 марта 2017 года Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А Римского-Корсакова совместно с Польским институтом проводят мастер-курс выдающегося музыканта Лешека Можджера для студентов фортепианного и дирижерско-композиторского факультетов, а также для всех, кто интересуется искусством импровизации. Итогом станет заключительный концерт, который состоится 25 марта в 19 часов в Камерном зале консерватории.
Джазовый пианист, композитор и продюсер Лешек Можджер (1971) признан крупнейшей фигурой польского джаза последнего десятилетия, а также одним из ведущих музыкантов мирового джазового пространства. В 2016 году Лешек Можджер в составе интернационального коллектива Mozdzer Danielsson Fresco Trio с оглушительным успехом выступил в Концертном зале Мариинского театра в рамках XVI фестиваля "Международная неделя консерваторий".
В 1996 году Лешек Можджер окончил Музыкальную академию имени Станислава Монюшко (Гданьск). Интерес к джазу возник у молодого пианиста уже на последнем курсе Академии. В 20-летнем возрасте он впервые заявил о себе в мире джаза, завоевав Премию имени Кшиштофа Комеды, легендарного польского джазмена. Затем последовали многочисленные престижные награды, среди которых: специальный приз на Международном Джазовом Конкурсе Jazz Juniors’92 (Краков, 1992), I место на Международном конкурсе джазовой импровизации (Катовице, 1994), ежегодная награда "Фредерик" (1998-2011), премия мэра Гданьска за выдающие достижения в искусстве (2004), премия Министерства иностранных дел за пропаганду польской культуры за рубежом (2007), Рыцарский крест Ордена Возрождения Польши (2013) и многие другие. Неоднократно (с 1994 по 2008 гг.) музыкант был признан лучшим джазовым пианистом года по мнению читателей журнала Jazz Forum. Визитной карточкой Лешека Можджера стали джазовые вариации на темы Шопена и музыку Комеды.
Лешек Можджер сотрудничал с известными музыкантами, среди которых: Станько, Фризен, Метини, Блайт, Уильямс, Харпер, Ловано, Шепп, Либман, Фокс, Боуи, Гилмор, Миллер, Скофилд, Своллоу, Дэниелс и Дунь. Принимал участие в проектах кинокомпаний 20th Century Fox and Miramax.
С 2011 года музыкант занимает должность художественного руководителя проекта Enter Music Festival, который ежегодно проводится в Познани (Польша).
Пианистом записано более ста альбомов, в числе которых – "Chopin – Impressions" (1994), "Makowicz vs Мożdżer" (2004), "Bernstein & Gershwin" (2010) и совместно с Л. Даниэльссоном и З. Фреско – "Time" (2005), "Jazz at Berlin Philharmonic" (2013) и другие.
Диски "Piano" (2004), "Kaczmarek by Możdżer" (2010), "Komeda" (2011) вызвали небывалый общественный резонанс и стали "платиновыми". Кроме того, Можджер пишет музыку для театральных спектаклей и фильмов. Среди последних работ – известная русской публике кинолента "Земля забвения" режиссёра Михаль Боганим.
Расписание мастер-курса:
22 и 23 марта, 14:00 – 17:00 Камерный зал (аудитория 537) - занятия со студентами
24 марта, 17:00 – 20:00 Концертный зал (аудитория 342) - занятия со студентами
25 марта, 19:00 Концертный зал (аудитория 342) - Заключительный концерт мастер-курса.
Джазовый пианист, композитор и продюсер Лешек Можджер (1971) признан крупнейшей фигурой польского джаза последнего десятилетия, а также одним из ведущих музыкантов мирового джазового пространства. В 2016 году Лешек Можджер в составе интернационального коллектива Mozdzer Danielsson Fresco Trio с оглушительным успехом выступил в Концертном зале Мариинского театра в рамках XVI фестиваля "Международная неделя консерваторий".
В 1996 году Лешек Можджер окончил Музыкальную академию имени Станислава Монюшко (Гданьск). Интерес к джазу возник у молодого пианиста уже на последнем курсе Академии. В 20-летнем возрасте он впервые заявил о себе в мире джаза, завоевав Премию имени Кшиштофа Комеды, легендарного польского джазмена. Затем последовали многочисленные престижные награды, среди которых: специальный приз на Международном Джазовом Конкурсе Jazz Juniors’92 (Краков, 1992), I место на Международном конкурсе джазовой импровизации (Катовице, 1994), ежегодная награда "Фредерик" (1998-2011), премия мэра Гданьска за выдающие достижения в искусстве (2004), премия Министерства иностранных дел за пропаганду польской культуры за рубежом (2007), Рыцарский крест Ордена Возрождения Польши (2013) и многие другие. Неоднократно (с 1994 по 2008 гг.) музыкант был признан лучшим джазовым пианистом года по мнению читателей журнала Jazz Forum. Визитной карточкой Лешека Можджера стали джазовые вариации на темы Шопена и музыку Комеды.
Лешек Можджер сотрудничал с известными музыкантами, среди которых: Станько, Фризен, Метини, Блайт, Уильямс, Харпер, Ловано, Шепп, Либман, Фокс, Боуи, Гилмор, Миллер, Скофилд, Своллоу, Дэниелс и Дунь. Принимал участие в проектах кинокомпаний 20th Century Fox and Miramax.
С 2011 года музыкант занимает должность художественного руководителя проекта Enter Music Festival, который ежегодно проводится в Познани (Польша).
Пианистом записано более ста альбомов, в числе которых – "Chopin – Impressions" (1994), "Makowicz vs Мożdżer" (2004), "Bernstein & Gershwin" (2010) и совместно с Л. Даниэльссоном и З. Фреско – "Time" (2005), "Jazz at Berlin Philharmonic" (2013) и другие.
Диски "Piano" (2004), "Kaczmarek by Możdżer" (2010), "Komeda" (2011) вызвали небывалый общественный резонанс и стали "платиновыми". Кроме того, Можджер пишет музыку для театральных спектаклей и фильмов. Среди последних работ – известная русской публике кинолента "Земля забвения" режиссёра Михаль Боганим.
Расписание мастер-курса:
22 и 23 марта, 14:00 – 17:00 Камерный зал (аудитория 537) - занятия со студентами
24 марта, 17:00 – 20:00 Концертный зал (аудитория 342) - занятия со студентами
25 марта, 19:00 Концертный зал (аудитория 342) - Заключительный концерт мастер-курса.