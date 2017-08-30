В Сергиевом Посаде открылась выставка в честь 100-летия Революции 1917 года
30.08.2017, 13:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Пафос и символы эпохи», посвящённая 100-летию Революции 1917 года, открылась во вторник в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.
По данным агентства, в двух залах представлены экспонаты 1920-80 годов ХХ века: документы, книги, афиши, предметы одежды, быта, многочисленные произведения профессиональных художников и мастеров народного творчества. Выставка будет работать до 26 ноября по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 144.
«Наша выставка не несёт политической направленности и не претендует на полноту и глубину освещения исторических событий, у нее более скромные задачи. Мы хотим, чтобы вы посмотрели на ту непростую эпоху глазами людей, живших и творивших в то время», – сказала заместитель генерального директора музея по научной работе Светлана Николаева.
Она добавила, что основу выставки составили коллекции Сергиево-Посадского и Павлово-Посадского историко-художественных музеев, а также музейно-выставочного центра РОСИЗО.
По данным агентства, в двух залах представлены экспонаты 1920-80 годов ХХ века: документы, книги, афиши, предметы одежды, быта, многочисленные произведения профессиональных художников и мастеров народного творчества. Выставка будет работать до 26 ноября по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 144.
«Наша выставка не несёт политической направленности и не претендует на полноту и глубину освещения исторических событий, у нее более скромные задачи. Мы хотим, чтобы вы посмотрели на ту непростую эпоху глазами людей, живших и творивших в то время», – сказала заместитель генерального директора музея по научной работе Светлана Николаева.
Она добавила, что основу выставки составили коллекции Сергиево-Посадского и Павлово-Посадского историко-художественных музеев, а также музейно-выставочного центра РОСИЗО.
Источник: http://mosreg.ru/