ОРЕАНДА-НОВОСТИ Фестиваль водных фонариков пройдёт в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посадеа 18 августа, сообщает Сергиево-Посадское информагентство со ссылкой на директора парка Сергея Климашина.



«Организаторы фестиваля приехали из Санкт-Петербурга с предложением провести в "Скитских прудах" фестиваль водных фонариков. Это первый подобный праздник в нашем парке, он пройдёт в пятницу (18 августа – ред.)», – сказал Климашин.



По его словам, фонарики можно будет приобрести на месте. Они будут двух типов: лотосы – символ любви, и кубы – материальные мечты.



«Такой интересный подход связан с красивой легендой о лотосе. Согласно поверью, на берегу озера жило племя, где были девушки неземной красоты. Одна из них – белокожая Лота – была безответно влюблена в юношу Энтой, любящего гордую Эйне. Неприступная красавица отправила его за подарком, который никто не видел раньше. Энтоя не было год, и Лота, не выдержав разлуки, погибла в водах озера. Вернувшись домой, юноша увидел прекрасный цветок, которым Лота стала после смерти. Он подарил его Эйне и они жили долго и счастливо», – сказал Климашин.



Он добавил, что водное шоу будет строиться по аналогии с запуском фонариков в небо, но по воде. Кроме того, гостей ждёт интересная программа: на площадке будут работать аниматоры, которые проведут конкурсы и розыгрыши.



По данным агентства, фестиваль пройдёт по адресу: город Сергиев Посад, улица Вифанская, 151, городской парк «Скитские пруды». Мероприятие продлится с 20:00 до 23:00.