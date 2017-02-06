В Сети началась регистрация на Всероссийский образовательный форум "Таврида"
06.02.2017, 11:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Форум «Таврида» вновь соберёт на Крымском полуострове талантливую молодёжь со всей страны. Пройдёт форум с 3 июля по 31 августа 2017 года в Крыму.
«Найти своих» – именно под таким девизом более 3 000 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет примут участие в Форуме: архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссёры, продюсеры, актёры, журналисты. Впервые площадка откроет двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.
Процесс подачи заявок оптимизирован благодаря АИС «Молодёжь России»: ais.fadm.gov.ru и позволяет уже сейчас пройти удобную процедуру регистрации в личном кабинете. Важным этапом отбора будущих участников станет выполнение профильных заданий, проверять которые будут партнёры смен и мастера творческих направлений.
Отметим, что активная подготовка к форуму уже началась: это позволит создать для всех максимально комфортные условия и благоприятную обстановку, настраивающую на получение знаний и практических навыков.
Участников ждут нововведения как в форматах работы на площадке, так и в возможностях проявить свой талант. При этом приоритетным направлением Форума остаётся работа над практическими кейсами под руководством выдающихся мастеров.
«Найти своих» – именно под таким девизом более 3 000 талантливых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет примут участие в Форуме: архитекторы, дизайнеры и урбанисты, художники, скульпторы и искусствоведы, писатели, поэты, критики, композиторы, музыканты и хореографы, преподаватели истории, режиссёры, продюсеры, актёры, журналисты. Впервые площадка откроет двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев.
Процесс подачи заявок оптимизирован благодаря АИС «Молодёжь России»: ais.fadm.gov.ru и позволяет уже сейчас пройти удобную процедуру регистрации в личном кабинете. Важным этапом отбора будущих участников станет выполнение профильных заданий, проверять которые будут партнёры смен и мастера творческих направлений.
Отметим, что активная подготовка к форуму уже началась: это позволит создать для всех максимально комфортные условия и благоприятную обстановку, настраивающую на получение знаний и практических навыков.
Участников ждут нововведения как в форматах работы на площадке, так и в возможностях проявить свой талант. При этом приоритетным направлением Форума остаётся работа над практическими кейсами под руководством выдающихся мастеров.