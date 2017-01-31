ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сайте Британского Совета представлена программа мероприятий Года науки и образования Великобритании и России. Программа мероприятий Года науки и образования Великобритании и России 2017 разработана Британским Советом и Посольством Великобритании в России при участии Министерства образования и науки Российской Федерации и призвана стимулировать научное сотрудничество между двумя странами.

Программа является продолжением масштабного культурного взаимодействия, которым были отмечены два успешных проекта последних лет – Год культуры Великобритании и России 2014 и Год языка и литературы Великобритании и России 2016.

Одним из центральных событий Года станет спецпроект «Британские учёные» на портале «ПостНаука», который расскажет о знаменитых британских исследователях и их важнейших достижениях.

В мае 2017 года в МГИМО пройдёт двухдневный круглый стол «Научная дипломатия», организованный Королевским обществом и Российским фондом фундаментальных исследований при поддержке Научно-инновационной сети Великобритании.

В школах России и Великобритании в октябре целая неделя будет посвящена науке. В рамках общей темы «будущее» планируется обсудить множество вопросов в сфере космонавтики, робототехники, энергетики, водопользования и инженерии. Акцент будет сделан на роли современных наук в формировании будущего.

Также состоится «Тотальный диктант» по английскому языку. В этом году проект получит свою онлайн-платформу, которая позволит значительно расширить географию диктанта, а также объединит два языка – русский и английский, на которых говорит почти половина населения мира. Кроме того, чтецами и участниками диктанта выступят знаменитые деятели культуры Великобритании и России.

Летом 2017 года в московском аэропорту «Домодедово» пройдёт выставка про историю Нобелевской премии и британских и русских нобелевских лауреатов по химии, физике и медицине.

Выставка «Валентина Терешкова: первая женщина-космонавт» откроется в лондонском Музее Науки расскажет историю жизни Валентины Терешковой, ставшей в июне 1963 первой женщиной-космонавтом.