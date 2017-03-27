ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 9 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится концерт «Quizas, quizás, quizás» (Может быть, может быть…) В концерте примут участие аргентинский тенор, солист Мариинского театра Карлос Д’Онофрио, петербургский пианист Даниил Рабовский и гитарист Владимир Кирасиров, кроме прочих солистов оркестров города.

В программу включена классическая латиноамериканская любовная лирика, аргентинское танго, мексиканские болеро, бразильская боссанова, а также итальянская музыка – сицилийские и неаполитанские песни. Прозвучат такие хиты, как Besame mucho и Танго из кинофильма "Аромат женщины". Будут представлены переводы песен, и, таким образом, вечер обещает дать новые представления о любви, страсти и нежности в далёких странах.

Карлос Д'Онофрио родился и вырос в Буэнос Айресе, был стипендиатом Фонда Театра Колон, до 2008 года успешно развивал свою карьеру в Аргентине, выиграв национальный конкурс, выступал с концертами в Нью-Йорке, где критики определили его голос, как "голос уникального тембра цвета чёрного бархата". В 2009 году переехал в Санкт-Петербург и дебютировал в Мариинском театре, где служит по сей день, выступая под управлением Валерия Гергиева и его ведущих ассистентов, перемежая график спектаклей с насыщенной концертной деятельностью в России и за рубежом.

Концерт станет вторым событием–мероприятием в рамках проекта «Латиноамериканская музыка в Санкт-Петербурге», проводимым петербургским отделением Международной Музыкальной Ассоциации «Студио Лирико» в городе на Неве.

Музыкальный вечер состоится в бронзовом зале особняка Половцова (Дом архитектора), на Большой Морской ул., 52. Начало концерта - в 18.00. Знакомство с интерьерами и лекция об истории дома - в 17.00. Антракт – 20 минут. Продолжительность мероприятия – 2 часа 20 минут.



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