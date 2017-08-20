ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Первую очередь нового парка культуры и отдыха открыли в Шаховской в субботу, в День города, здесь для детей и взрослых установлены аттракционы, работает детский уголок сказок «Лукоморье», проходят поэтический перформанс, спортивные соревнования, цирковое шоу и выступление народных коллективов, передает корреспондент Шаховского информагентства.



«Сегодня в Шаховской проходит торжественная презентация первой очереди нового парка культуры и отдыха. Здесь смогут отдыхать жители и гости городского округа Шаховская всех возрастов. Этот парк включён в программу по развитию парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области. Работы в нем будут продолжены. К региональному парковому стандарту он будет приведён в 2018 году», – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, чьи слова приводятся в материале.



По данным информагентства, в новом парке также проложены пешеходные и велодорожки, обустроена спортивная площадка с тренажерами, беседки для отдыха, детский уголок «Лукоморье» с возможностью прослушивания аудиосказок. В 2018 году планируется строительство амфитеатра и танцплощадки.