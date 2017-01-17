В Словении представили фотовыставку "Россия: люди, места, мгновения"
17.01.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 12 января 2017 года в Музее народного освобождения (г. Марибор, Словения) открылась фотовыставка «Россия: люди, места, мгновения».
Организаторами выставки выступили Русский центр в Мариборе и международный мультимедийный проект «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines.
На выставке представлено 30 уникальных фотографий, снятых российскими и зарубежными фотографами в самых разных уголках России. Жизнь без прикрас, единение природы и человека, необычные ракурсы и оригинальное видение – вот основные условия отбора фоторабот, на которых запечатлены мгновения из жизни природы и человека – от утреннего часа пик в московском метро до работы рыбаков на озере Байкал.
Среди авторов фотографий - известный фотограф Сабольч Ворош (Венгрия) и лауреат многочисленных международных премий фотохудожник Франк Херфорт (Германия). Оба они провели много времени в России, путешествуя по её самым отдалённым труднодоступным уголкам.
Организаторами выставки выступили Русский центр в Мариборе и международный мультимедийный проект «Российской газеты» Russia Beyond The Headlines.
На выставке представлено 30 уникальных фотографий, снятых российскими и зарубежными фотографами в самых разных уголках России. Жизнь без прикрас, единение природы и человека, необычные ракурсы и оригинальное видение – вот основные условия отбора фоторабот, на которых запечатлены мгновения из жизни природы и человека – от утреннего часа пик в московском метро до работы рыбаков на озере Байкал.
Среди авторов фотографий - известный фотограф Сабольч Ворош (Венгрия) и лауреат многочисленных международных премий фотохудожник Франк Херфорт (Германия). Оба они провели много времени в России, путешествуя по её самым отдалённым труднодоступным уголкам.