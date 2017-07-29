ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Памятник режиссёру Андрею Тарковскому и его фильму «Андрей Рублев» установили в субботу в городе Суздаль. Церемония открытия была приурочена к празднованию 85-летия режиссёра.

«Памятник режиссёру Тарковскому и его фильму "Андрей Рублёв" - это напоминание того, каким может быть и должен быть русский кинематограф», - сказал кинорежиссёр, актёр и автор идеи памятника Николай Бурляев.

Памятник установлен на фестивальной площадке на территории Главного туристского комплекса «Суздаль». По словам Бурляева, именно с этой точки Андрей Тарковский вместе с оператором Вадимом Юсовым увидели подходящую для съёмок и передающую атмосферу того времени архитектуру и ландшафт местности.

«Важно, что именно на этом месте появился памятник планетарному режиссёру, на которого ориентируется весь мир, из фильмов которого крадут цитаты, на которого ориентируются другие режиссёры», - подчеркнул Бурляев.