ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выставка «Храм Покрова на Нерли – взгляд сквозь века» открывается 28 декабря 2016 года в галерее Архиерейских палат Суздальского кремля.

Церковь Покрова построена на рукотворном холме в 1165 году. Освящён храм в честь праздника Покрова Богородицы, установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского.

Место расположения храма уникально: Покровская церковь выстроена в низине, на небольшом холме, расположенном на заливном лугу. Ранее около церкви было место впадения Нерли в Клязьму (ныне русла рек изменили своё положение). Церковь находилась практически на речной «стрелке», оформляя перекрёсток важнейших водных торговых путей.

В 1992 году, вместе с другими архитектурными шедеврами Владимирской земли, церковь Покрова на Нерли была включена ЮНЕСКО в список памятников, имеющих всемирное культурно-историческое значение.

На выставке представлено 19 фотоэтюдов, многогранно отражающих образ архитектурного шедевра. Работы, созданные профессиональными фотографами и мастерами-любителями, стали итогом всероссийского конкурса, посвящённого 850-летию храма Покрова на Нерли и организованного Государственным Владимиро-Суздальским музеем-заповедником совместно с Владимирским отделением Союза фотохудожников России.