ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 200 представителей администраций малых городов из 40 регионов страны приехали в Суздаль на традиционный, уже V Cъезд малых городов страны. В этом году он был приурочен к 50-летию туристского бренда «Золотое кольцо».

В пленарном заседании «Рост туристических потоков и проблемы экономического развития малых городов» приняли участие губернатор области Светлана Орлова, заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова, член Совета Федерации РФ Игорь Фомин, вице-губернатор Михаил Колков, руководители органов и структурных подразделений АВО, председатель ЗС области Владимир Киселёв, федеральные эксперты.

Суздаль называют «воротами в «Золотое кольцо»» и музеем под открытым небом. Замминистра культуры Алла Манилова, приветствуя участников съезда, подчеркнула, что «Золотое кольцо» недостаточно раскрученный бренд: "У него - гигантский потенциал".

Суздаль, например, в прошлом году посетили 1,7 миллиона туристов. Город – абсолютный лидер по числу туристов на душу населения по всей России. Более того, ему по этому показателю уступают даже малые города Италии. И в этом году гостей, возможно, еще прибавится. Минкультуры России возобновляет программу детского туризма. 30 тысяч школьников из регионов России вновь начнут путешествовать по стране за государственный счёт. Основной поток в честь юбилея «Золотого кольца» направят по этому маршруту - с обязательным посещением Суздаля.

Также готовится законопроект о списании стоимости внутренних туров для сотрудников компаний на себестоимость. Это, по мнению представителя Совета Федерации Игоря Фомина, подтолкнет работодателей к поощрению работников турпутевками по России, что, по самым скромным подсчетам, даст возможность путешествовать по стране еще 120 тысячам человек.

Губернатор Светлана Орлова поделилась с мэрами малых туристских городов своими рецептами развития туризма. Так, в процессе подготовки к масштабным торжествам в честь 1000-летнего юбилея Суздаль обновляет инженерную и туристскую инфраструктуру, обрастает новыми достопримечательностями и традициями.