В Свердловской области после реставрации открыто Главное здание универсальной научной библиотеки
03.02.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 1 февраля 2017 года после длительного ремонта открылось главное здание Свердловской областной научной библиотеки им. В. Г. Белинского (Екатеринбург), памятника истории и культуры местного значения.
После проведения масштабных ремонтно-реставрационных работ в основном корпусе Библиотеки им. В. Г. Белинского у читателей вновь появится доступ к обширному, до этого частично законсервированному, книгофонду (более 2 миллионов единиц хранения) и возможность пользоваться новыми современными технологиями. Обладатели читательского билета смогут по достоинству оценить комфортные условия для занятий и чтения, иной уровень обслуживания, ускоренный поиск и получение необходимой книги.
Реставрация проводилась с учётом бережного сохранения исторического облика библиотеки. В помещениях восстановлена потолочная лепнина, паркетные и мозаичные полы, нанесена декоративная штукатурка, заменены декоративные панели на стенах. Восстановлены и знаменитые антресоли в Южном и Северном читальных залах.
Для читателей установлены навигационные и информационные электронные панели, новейшее компьютерное оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура. Для слабовидящих читателей закуплены клавиатура и принтер со шрифтом Брайля. По программе «Доступная среда» созданы условия для пользования библиотечными услугами людьми с ограниченными возможностями.
В рамках технологической модернизации создана современная информационная инфраструктура в виде локальной компьютерной сети с мощной серверной. Установлена новая мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах смонтированы точки для Wi-Fi доступа. Помещения оснащены новой мебелью. Новый учебный центр включает в себя зал видеоконференций и современный компьютерный учебный класс.
После проведения масштабных ремонтно-реставрационных работ в основном корпусе Библиотеки им. В. Г. Белинского у читателей вновь появится доступ к обширному, до этого частично законсервированному, книгофонду (более 2 миллионов единиц хранения) и возможность пользоваться новыми современными технологиями. Обладатели читательского билета смогут по достоинству оценить комфортные условия для занятий и чтения, иной уровень обслуживания, ускоренный поиск и получение необходимой книги.
Реставрация проводилась с учётом бережного сохранения исторического облика библиотеки. В помещениях восстановлена потолочная лепнина, паркетные и мозаичные полы, нанесена декоративная штукатурка, заменены декоративные панели на стенах. Восстановлены и знаменитые антресоли в Южном и Северном читальных залах.
Для читателей установлены навигационные и информационные электронные панели, новейшее компьютерное оборудование, звуковоспроизводящая аппаратура. Для слабовидящих читателей закуплены клавиатура и принтер со шрифтом Брайля. По программе «Доступная среда» созданы условия для пользования библиотечными услугами людьми с ограниченными возможностями.
В рамках технологической модернизации создана современная информационная инфраструктура в виде локальной компьютерной сети с мощной серверной. Установлена новая мини-АТС с IP-телефонией. В читальных залах смонтированы точки для Wi-Fi доступа. Помещения оснащены новой мебелью. Новый учебный центр включает в себя зал видеоконференций и современный компьютерный учебный класс.